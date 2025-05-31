影／苗栗竹南端午特有民俗「祭江洗港」登場 驅邪入海

苗栗縣竹南鎮端午節特有民俗「祭江洗港」今天下午登場，中港慈裕宮及竹南、新竹、桃園等地數十間宮廟的陣頭下午1點30分從慈裕宮集結出發，慈裕宮媽祖在後「壓陣」展開盛大的祭江洗港儀式，大批民眾、信徒傍晚在五福大橋下的中港溪出海口河灘進行祭江儀式，場面壯觀。

祭江洗港已有200餘年歷史，早年中港溪船舶可直達上游尖山一帶，是漢人入墾的重要交通孔道，但早期常有船隻翻覆，不少移民喪生，為紀念先民亡魂及超渡孤魂野鬼，逐漸形成端午祭江的傳統，1943年民眾乘船要對岸爭睹擱淺死亡的大鯨魚，不料上船的人太多發生翻船事件，32人喪生，此後祭江規模更擴大，也成為全台各地媽廟唯一「夏季出巡」的傳統，苗栗縣政府2009年並將「洗港」登錄為苗栗縣無形文化資產。

今天下午的祭江洗港儀式，由祕書長陳斌山、縣議員張佳玲、葉忠倫、邱毓興、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿、慈裕宮主委陳萬典等人上香祈福，並行三獻禮恭迎媽祖起駕，由媽祖神轎押陣率領各方宮廟的陣頭(包含武轎、大轎、小轎約200多頂神轎)前往中港溪出海口處祭拜亡靈，場面莊重浩大，讓民眾瞭解中港慈裕宮媽祖慈悲愛民、護佑眾生的精神。

今天參與祭江的各地宮廟、陣頭中午陸續趕到慈裕宮報到，大小神轎集結在慈裕宮廣場，場面盛大，縣府祕書長陳斌山、竹南鎮長方進興、議員張佳玲、葉忠倫、邱毓興、竹南鎮代會主席主席何秀綿、慈裕宮主委陳萬典等地方代表人士點燃起馬炮後，扶轎恭送媽祖出巡，路線沿 「 射流溝」一帶前行，下午並經過龍舟賽會場的港墘里堤防，也為龍舟賽會場增添熱絡氣氛。

陳斌山表示，祭江洗港具有百餘年歷史，不僅成為地方特色文化，同時也見證地方發展，感謝慈裕宮主委陳萬典及各方協助，大力支持這項竹南地區重要的民俗特色活動，希望透過活動凝聚地方意識並傳承不輟。

縣府指出，據史料記載，竹南中港是苗栗縣開發最早的地區之一、也是當時台南至淡水的必經之地，因船隻來往頻繁，屢屢發生行人渡溪溺水事件，為使河海清淨，告慰亡靈，早年只在出海口設案祭拜，之後隨中港的發展與墾民增加，儀式範圍及規模日益擴大，成為中港地區特有的民俗宗教活動。