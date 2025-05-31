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影／苗栗龍舟賽競爭激烈 苗栗消防局首輪淘汰竹縣強敵

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，吸引大批親子前來，河道上的龍舟賽競爭激烈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，吸引大批親子前來，河道上的龍舟賽競爭激烈。記者胡蓬生／攝影

今天是端午節，苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，吸引大批親子觀賞，河道上的龍舟賽依序較勁，小朋友在河堤上觀看，熱情大喊「加油、加油」，氣氛歡樂，近年苗栗龍舟賽開放各縣市隊伍參加，今年社會組有來自新竹縣的勁旅挑戰，結果苗栗縣消防局展現技巧和默契，上午在單敗淘汰賽就將強敵「三村龍舟隊 」打出賽局。

最受關注的社會組決賽下午舉行，由苗栗縣消防局對上「港墘DSK」，由於中港溪出海口河段，內外水道流速不同，雙方必須更換水道連划2次，結果兩隊都是一勝一敗，以公式計算後，消防局順利蟬連冠軍、港墘DSK亞軍，成績排名和去年一樣。竹縣的三村龍舟隊不料在預賽首輪就碰上強敵苗栗縣消防局，結果以些差距飲恨，無緣晉級。

今年社會組有16隊、青工組8隊、休閒組16隊，共計40隊報名。龍舟賽在中港溪出海口港墘河段舉辦，但當地的水流複雜，內外 水道必須靠資深老舵手掌舵，但老舵手逐漸凋零，去年鎮公所還辦「舵手培訓營」訓練新人接棒，今年有4名學員上場掌舵；此外，近年還採用電子計時系統，盼讓競賽更精準判別勝負。

苗栗縣長鍾東錦也到場致詞，強調龍舟賽是端午節的重要民俗，感謝竹南鎮公所多年來承辦，期勉選手全力以赴、爭取佳績，並注意安全，這項民俗活動不僅是競技交流，也讓參與的民眾感受到文化的傳承並增進社區凝聚力。

各組比賽成績如下，社會組前三名為苗栗縣政府消防局、港墩DSK、勇源工程；青工組前三名依序為公館、竹南、卓蘭青工會：休閒組為破浪狂徒、屈原不在這一隊、Q火喵。

除了龍舟競技，堤防邊的港墘社區活動中心還安排了系列活動，主舞台區有舞蹈、音樂表演、氣球秀及立蛋體驗，還有競技風箏表演、親子香包DIY、趣味闖關遊戲、兒童氣墊遊戲、陸上行舟體驗，會場並有打卡禮、闖關禮，觀賽的民眾還可品嘗各式特色小吃。

苗栗縣龍舟錦標賽今天舉辦，堤防邊的港墘社區活動中心還安排系列活動，有舞蹈、音樂表演、氣球秀及立蛋體驗，還有競技風箏表演、親子香包DIY、趣味闖關遊戲、兒童氣墊遊戲、陸上行舟體驗，吸引大批親子前來。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽今天舉辦，堤防邊的港墘社區活動中心還安排系列活動，有舞蹈、音樂表演、氣球秀及立蛋體驗，還有競技風箏表演、親子香包DIY、趣味闖關遊戲、兒童氣墊遊戲、陸上行舟體驗，吸引大批親子前來。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，吸引大批親子前來，河道上的龍舟賽競爭激烈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，吸引大批親子前來，河道上的龍舟賽競爭激烈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽今天舉辦，堤防邊的港墘社區活動中心還安排系列活動，有舞蹈、音樂表演、氣球秀及立蛋體驗，還有競技風箏表演、親子香包DIY、趣味闖關遊戲、兒童氣墊遊戲、陸上行舟體驗，吸引大批親子前來。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽今天舉辦，堤防邊的港墘社區活動中心還安排系列活動，有舞蹈、音樂表演、氣球秀及立蛋體驗，還有競技風箏表演、親子香包DIY、趣味闖關遊戲、兒童氣墊遊戲、陸上行舟體驗，吸引大批親子前來。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，河道上的龍舟賽競爭激烈，近年並採用電子計時。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，河道上的龍舟賽競爭激烈，近年並採用電子計時。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，吸引大批親子前來，河道上的龍舟賽競爭激烈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣龍舟錦標賽上午在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段熱鬧舉辦，吸引大批親子前來，河道上的龍舟賽競爭激烈。記者胡蓬生／攝影

龍舟賽 親子

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