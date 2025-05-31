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桃園市長盃龍舟賽創新高！146隊爭龍王 總獎金172萬

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長盃龍舟大賽參賽隊伍創新高，競爭更激烈。記者鄭國樑／攝影
桃園市長盃龍舟大賽參賽隊伍創新高，競爭更激烈。記者鄭國樑／攝影

桃園市龍潭歸鄉文化節、市長盃龍舟賽今天登場，市長張善政表示，歸鄉文化節舉辦的初心，是希望在外打拚的遊子能在端午佳節返鄉團聚，共襄盛舉；龍潭大池龍舟賽自民國4年舉辦迄今已110年，為全台歷史悠久的龍舟賽事之一，今年146隊參賽創下疫情後新高，展現破紀錄熱度。

張善政也特別行銷龍舟賽現場客家食茶體驗攤位，歡迎民眾在觀賞精彩競賽之餘，也能體驗到龍潭濃厚的客庄文化。

張善政指出，去年的龍舟賽各個隊伍卯足全力，如來自大溪區的龍舟隊就以不到100秒的時間完成賽程，打破歷年龍舟賽紀錄，拿下龍王賽冠軍殊榮，他祝福今年參賽隊伍各展身手，突破去年佳績，盡情展現實力與團隊精神，以大溪區龍舟隊去年成績為標竿，力拚佳績。

龍潭區公所表示，今年市長盃龍舟賽競賽總獎金高達172萬元，其中最高榮譽龍王獎金為16萬元，里別組總冠軍獎金也有6萬元及龍元宮贊助的8萬元，合計14萬元，吸引各界好手踴躍參賽。今年首度推出「Hakka粽夏食茶音樂饗宴」，結合在地茶農與學生社團，並於現場設有茶席攤位與藝文表演，讓民眾在茶香與樂聲中，感受熱情與優雅交織的客庄端午節氛圍。相關活動詳情可至「2025龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽系列活動」官網查詢。

今日包括立法委員呂玉玲、涂權吉和多位市議員到場為選手加油。

張善政和立委、議員、市府團隊及其他來賓為龍舟大賽的選手們加油。記者鄭國樑／攝影
張善政和立委、議員、市府團隊及其他來賓為龍舟大賽的選手們加油。記者鄭國樑／攝影
張善政參加龍舟賽開幕，到現場客家食茶體驗攤位，行銷客家文化。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政參加龍舟賽開幕，到現場客家食茶體驗攤位，行銷客家文化。圖／桃園市政府新聞處提供

龍舟賽 桃園 張善政

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