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棒球名人堂移往台南？ 桃市府體育局用這角度表示看法

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
名人堂目前的展場在名人堂花園大飯店裡，飯店去年更換經營團隊，表現亮眼。圖／名人堂花園大飯店提供
名人堂目前的展場在名人堂花園大飯店裡，飯店去年更換經營團隊，表現亮眼。圖／名人堂花園大飯店提供

棒球名人堂傳出協會營運挑戰，台南市長黃偉哲向協會招手。名人堂文物展場目前在桃園市名人堂花園大飯店，市府體局表示過去都有補助相關的活動，站在棒球發展與桃園連結的角度，會協助協會正常運作。

體育局今天答覆媒體表示，最近參加過和名人堂相關的會議，是去年12月參加教育部次長張廖萬堅主持的「台灣棒球名人堂協會運作相關會議」，會議主要討論協會未來會址及經費補助，會議的共識為會址擇定應屬協會需自行努力的範疇，經費部分，桃園市府體育局可援例受理，並依規定補助。

體育局說明，市府自2020年起，都有補助台灣棒球名人堂協會辦理「名人堂特展」相關經費，連續3年每年補助30萬元，2023、2024每年補助40萬元，並協助邀請長官及貴賓參與特展。

至於名人堂協會是否會離開桃園，據了解涉及層面及因素廣且複雜，除了經費因素，名人堂協會、飯店以及名人堂展區三者之間的關係是否有合約限制，體育局認為這部分還需要討論，體育局將以棒球發展與桃園連結的角度，協助協會正常運作。

體育 飯店 桃園

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