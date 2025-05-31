桃園慈護宮端午送暖 溫馨接送160育幼院童立蛋、包粽

桃園慈護宮今天在廟埕廣場舉辦「ㄧ見粽情」端午節園遊會，邀請信眾、社區一起為160多位育幼院小朋友、學員過端午節，還送粽子、糖果；三越汽車也贊助400份玩具，和大家分享歡樂的端午節。

慈護宮主委簡征潭表示，活動上午規畫包粽子教學及比賽多個節目，請專業級的信眾準備粽子材料，與示範如何包出美味的粽子，現場仙女團義工、行政幹部、委員個別教學，讓參與者學會包粽子的要訣和嘗美味；接著還有立蛋速度比賽、螞蟻搬豆等親子同樂遊戲。

另下午安排魔術師、DaddyDaddy街舞團體、小家老師BREAKING資深舞者及光影饗宴，最後摸彩幸運大獎是5萬元機車。現場全天有在地市集與胖卡車，提供美食與玩樂，另設置有打卡拍照區，粉紅媽祖神轎、Q版媽祖都很吸睛。