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桃園慈護宮端午送暖 溫馨接送160育幼院童立蛋、包粽

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
慈護宮主委簡征潭和委員們，端午送暖邀請平時關懷對象到慈護宮參加園遊會。記者鄭國樑／攝影
慈護宮主委簡征潭和委員們，端午送暖邀請平時關懷對象到慈護宮參加園遊會。記者鄭國樑／攝影

桃園慈護宮今天在廟埕廣場舉辦「ㄧ見粽情」端午節園遊會，邀請信眾、社區一起為160多位育幼院小朋友、學員過端午節，還送粽子、糖果；三越汽車也贊助400份玩具，和大家分享歡樂的端午節。

慈護宮主委簡征潭表示，活動上午規畫包粽子教學及比賽多個節目，請專業級的信眾準備粽子材料，與示範如何包出美味的粽子，現場仙女團義工、行政幹部、委員個別教學，讓參與者學會包粽子的要訣和嘗美味；接著還有立蛋速度比賽、螞蟻搬豆等親子同樂遊戲。

另下午安排魔術師、DaddyDaddy街舞團體、小家老師BREAKING資深舞者及光影饗宴，最後摸彩幸運大獎是5萬元機車。現場全天有在地市集與胖卡車，提供美食與玩樂，另設置有打卡拍照區，粉紅媽祖神轎、Q版媽祖都很吸睛。

簡征潭說明，主要節日都送暖，今年端午節另外為安排活動，邀請多所育幼院參加，適逢連假，許多育幼院司機都休假，慈護宮為他們安排專車接送，仙女團（義工）和隔壁的小北百貨也派員幫忙，大家全程服務，讓弱勢的小朋友一樣可以參加熱鬧的端午節系列活動，不會錯過任何節目和美食。

慈護宮委員會邀請專人講解如何包出美味紮實的粽子。圖／桃園慈護宮提供
慈護宮委員會邀請專人講解如何包出美味紮實的粽子。圖／桃園慈護宮提供
慈護宮信眾和關懷對象一起頂著大太陽開心立蛋。圖／桃園慈護宮提供
慈護宮信眾和關懷對象一起頂著大太陽開心立蛋。圖／桃園慈護宮提供
慈護宮主委簡征潭也參加立蛋，覺得「一見粽情」關懷活動相當有意義，未來可以定期舉辦這樣的活動。圖／桃園慈護宮提供
慈護宮主委簡征潭也參加立蛋，覺得「一見粽情」關懷活動相當有意義，未來可以定期舉辦這樣的活動。圖／桃園慈護宮提供
慈護宮主委簡征潭送給參加端午節活動的關懷對象園遊券。記者鄭國樑／攝影
慈護宮主委簡征潭送給參加端午節活動的關懷對象園遊券。記者鄭國樑／攝影

育幼院 端午節 包粽子

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