中壢雨最酸被寫進國小教材 張善政努力扭轉現況獲獎

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聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園獲國際碳接露計畫（CDP）評比Ａ級城市，市長張善政承諾繼續努力。記者陳俊智／攝影
桃園獲國際碳接露計畫（CDP）評比Ａ級城市，市長張善政承諾繼續努力。記者陳俊智／攝影

國際碳揭露計畫（CDP）近日公布2024城市碳揭露評比，桃園獲評最高榮譽的A級城市，也是台灣唯一連續兩年拿A的城市。桃園市長張善政昨天深夜在臉書發表感言，指城市轉型工程的點滴累積，讓有意義的改變真正發生，也謝謝國際看見默默前行的桃園。

張善政指出，推動淨零轉型不僅是作為地球公民責任，更是城市競爭力的展現，很高興桃園在氣候治理與減碳行動的努力再傳好消息。國際碳揭露計畫（CDP）是全球最權威的氣候行動評估組織，在全球近750座參與的城市中，桃園與英國倫敦、加拿大溫哥華、澳洲墨爾本等國際城市享有同一殊榮。

張善政表示，桃園是全台工業產值最高的城市，面對高碳排產業集中所帶來的環境挑戰，市府迎難而上，但在追求經濟發展的同時，也堅持環境責任與市民生活品質。未來，為實踐減碳目標，市府將持續推動3項政策，除了產業淨零轉型，提升與擴充綠色運具，還有發展再生能源與節能科技。

「當我們導入國際標準、以創新思維推動產業升級，即使身為產業重鎮，也能邁向永續低碳之路。」張善政說，「中壢酸雨全國最酸」曾被寫入國中小學教材，但歷經多年努力，中壢測站的雨水不再是全國最酸，甚至不算酸雨，這是改善空氣品質與做好污染管制的具體成果。

張善政強調，在全球碳關稅與綠色供應鏈標準日益嚴格的情勢下，轉型不只是責任，更是機會，將持續努力，為大家及下一代打造更好的桃園。

桃園獲國際碳接露計畫（CDP）評比Ａ級城市，市長張善政承諾繼續努力。圖／翻攝自張善政臉書
桃園獲國際碳接露計畫（CDP）評比Ａ級城市，市長張善政承諾繼續努力。圖／翻攝自張善政臉書

綠色運具 張善政

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