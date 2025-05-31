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桃園連關2家老書局 蘇俊賓素描留念...感嘆消費型態移轉迎熄燈
桃園火車站前商圈的諾貝爾書城7月31日即將熄燈，長達38年的經營時間培育出一群死忠顧客，不少人趁端午連假到書店巡禮，紀錄童年記憶最後景色，桃園副市長蘇俊賓也用水彩速寫紀錄，道出心中不捨；另外，桃園青溪國中附近的來電書局也營業到今天，消息也讓不少人錯愕。
蘇俊賓在臉書表示，諾貝爾書城位於地下室，每次走下樓梯，就有釋放壓力的感覺，即使後來為了讀書和工作離開桃園，每次回到家鄉，還是會想去書店走走。中正路的店面周期很短，不同世代的桃園人擁有的交集不多，但這間書店能算其中之一，原本以為它能撐過消費型態轉移，可惜還是迎來熄燈的一天，「真的有點不捨」。
除了諾貝爾書城，網友也在Threads位於青溪國中附近的來電書局也營業到5月底；來電書局規模不大，但鄰近學校，平常也有不少學生顧客，有人懷念在這裡買蠶寶寶做觀察作業，有人想起老闆和老闆娘的影印服務。
來電書局張貼「租約到期」，也有人好奇書局老闆會不會只是搬家，但書局經營至今已26年，近日因大雨漏水嚴重，修繕費工耗時，老闆與老闆娘決定順勢退休，消息讓人覺得錯愕，感嘆實體書店一間一間收掉。
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