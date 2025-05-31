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新竹高商日式宿舍群保留爭議 文資現勘無法入內引爭議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供

新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。但市議員廖子齊質疑，日前現勘竟未清理現場，導致多棟宿舍無法入內，質疑程序。市府回應，是因住戶反對無法入內。

新竹高商為提供學生學習空間，決議在日式宿舍區新建大樓，今年3月將拆除工程標案公開上網，引發文史工作者反彈，認為該宿舍興建於日治時期，具典型日式官舍特色，融合適應新竹氣候的改良工法，是台灣罕見仍具書齋功能的雙拼學校宿舍，應予保留。

市議員廖子齊投入新竹高商校內日式雙拼宿舍的歷史建築文資提報與搶救，她指出，日前舉辦文資審議程序中的現地勘查，但到場的提報人無法逐一發言表達立場，更令人驚訝的是，文化局竟未事前清理現場、未安排防護，導致多棟創校宿舍因「安全考量」而無法讓文資委員與提報人入內查勘。

廖子齊表示，其中最關鍵的雙拼宿舍128-3，正是擁有棟札與幣串的建築，歷史價值極高，卻在校方一句「不宜進入」下，被文化局排除於現勘之外，現場沒有委員親眼看見重要事證，也令人擔憂可能的破壞，也強調文資程序，不能成為草率、倉促、失去公平的形式主義。

對此，市府回應，新竹高商7戶日式宿舍已依文資法進入審議程序，依法為「暫定古蹟」。今年5月26日進行現場勘查及專案小組會議，其中第二棟建物，現住戶反對，基於尊重住戶權益，而無法入內窺見全貌。

文化局也表示，後續會督請校方對建物管理維護，文資審議小組未來將對審議標的物進行更多資料的蒐整調查，以利委員釐清其文化資產保存價值，作為後續審議參考依據。

文史工作者認為，該宿舍興建於日治時期，具典型日式官舍特色，融合適應新竹氣候的改良工法，是台灣罕見仍具書齋功能的雙拼學校宿舍，應予保留。圖／畫家林繼勝提供
文史工作者認為，該宿舍興建於日治時期，具典型日式官舍特色，融合適應新竹氣候的改良工法，是台灣罕見仍具書齋功能的雙拼學校宿舍，應予保留。圖／畫家林繼勝提供
市議員廖子齊指出，日前現勘竟未清理現場，導致多棟宿舍無法入內，到場的提報人也無法逐一發言，質疑程序。圖／廖子齊提供
市議員廖子齊指出，日前現勘竟未清理現場，導致多棟宿舍無法入內，到場的提報人也無法逐一發言，質疑程序。圖／廖子齊提供
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供
文史工作者認為，該宿舍興建於日治時期，具典型日式官舍特色，融合適應新竹氣候的改良工法，是台灣罕見仍具書齋功能的雙拼學校宿舍，應予保留。圖／文史工作者提供
文史工作者認為，該宿舍興建於日治時期，具典型日式官舍特色，融合適應新竹氣候的改良工法，是台灣罕見仍具書齋功能的雙拼學校宿舍，應予保留。圖／文史工作者提供
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供
新竹高商校因校舍不足，欲拆除校內逾80年歷史的日式宿舍群，文史工作者今年3月提報歷史建築暫緩拆除，進入文資審議程序。圖／廖子齊提供

歷史建築 新竹 宿舍

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