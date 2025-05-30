桃園顧產後媽媽身心健康 人口自然增加六都唯一正成長

34歲吳媽媽生產後時常沮喪哭泣，不止抗拒抱嬰兒，更不時在半夜對先生吼叫，音量大到連鄰居都注意，在外界關心下才就醫求診。然而，她並非沒有察覺自己出現異狀，一次在月子中心關懷時，因為婆婆就在旁邊不敢吐實說出自身需求，後來又怕抗憂鬱藥物影響母乳哺育，導致產後3個月才去就醫求助。

行政院長卓榮泰三月底時宣布，五月起推動「產後健康照護服務方案」，產後媽媽坐月子期間，增設2次心理諮詢服務。早在新制推行前，部分縣市如桃園、高雄已推動產後心理諮商。

桃園療養院副院長李俊宏指出，產後婦女有一半會遇到情緒低落困擾，有些更嚴重孕婦已達憂鬱症診斷標準，每日流淚、生活作息大受影響，需要醫療介入照顧。產後婦女心理健康照顧不只影響個案自尊自信，或是家庭關係，更會影響下一胎意願，在少子化危機下孕產婦心理健康更顯重要。

以桃園經驗來看，桃園人口數持續攀升，出生率六都第一，更是唯一自然增加縣市。李俊宏表示，桃園兩年前推出孕產婦（包含流產、不孕）心理諮商、精神醫療評估補助，使用逐年增加，若是其他縣市在財源充足下，可以考慮推展相關計畫。

李俊宏指出，產後婦女心理健康照顧不只影響個案自尊自信，或是家庭關係，更會影響下一胎意願，在少子化危機下孕產婦心理健康更顯重要。以桃園經驗來看，桃園人口數持續攀升，在心理健康資源使用逐年增加，若是其他縣市在財源充足下，可以考慮推展相關計畫。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心指出，根據研究國內有一成產婦會有周產期憂鬱，目前搭配國健署的孕產婦的「愛丁堡憂鬱量表」評估，可以在產後1個月、3個月篩檢心理健康，提供孕婦主動了解機會。若有需要也可以進入醫療體系治療，目前衛福部提供15至45歲的心理健康支持方案，補助諮商；各地方政府可依照財政狀況，自行規劃其他心理健康補助。