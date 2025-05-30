為台奉獻超過一甲子 義大利修女趙秀容今辭世…享耆壽93歲

來自義大利擁有台灣身分證的修女趙秀容，於新竹縣尖石鄉錦屏村那羅部落創立「天主教方濟幼兒園」，幫助無數貧困孩子，居民尊稱她「mumu（姆姆）」，在泰雅族語有著「媽媽」崇高的意義。為部落奉獻超過一甲子的趙秀容，今天下午3時許安詳辭世，享耆壽93歲。

趙秀容1932年出生於義大利薩丁尼亞島，上有3個哥哥、7個姊姊，她則是家中最小的妹妹，生活雖不富裕但很幸福，父母都是虔誠的天主教徒。她受到聖經啟發立志要當修女，但她父母知道她要到世界各處去散播福音，不但沒有支持，還相當反對，但她毅然決然要用行動實際來實現大愛。

她來到台灣才28歲，甚至一句中文都不會說，隔年她到師範大學學中文，接著到各幼兒園和國小教導英文，1964年她和另外一位修女跟著當時的神父來到尖石鄉，看見部落的孩子物資缺乏、無法得到好的教育，因此她決定「奉獻自己給天主、給需要幫助的人」，沒想到一留就是一甲子。

趙秀容為了融入部落勤於走訪，也學習當地語言，不僅傳福音，也觀察到在地需求成立「天主教方濟幼兒園」，幫助經濟弱勢者下一代的啟蒙教育，付出滿滿的愛與關懷，和當地人一起吃、住，回故鄉次數不超過10次，但她無怨無悔。

竹科管理協會5月3日與清大校友會舉辦母親節慶祝活動，邀請趙秀容出席參加，未料活動結束後2周後，趙秀容出現無法進食狀況，出席母親節活動成為她的最後身影。

竹科管理協會秘書長李道霖說，他與趙姆姆的緣分從2017年開始，當時得知趙修女的願望是成為台灣人，於是發動連署，在台大EMBA新竹校友會及台大EMBA台復新創會共同推動下，爭取到台灣身分證，一圓趙修女成為台灣人的願望。

李道霖說，今天下午3時許，趙秀容修女在天主教耶穌肋傷修女會省會院衰弱而別，得知她辭世的消息相當悲慟。趙秀容的追思靈堂明天開始布置，地點在財團法人天主教耶穌肋傷女修會省會院B1（新竹市博愛街16號）。