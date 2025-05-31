民代提案 竹市試辦學校夜間開放停車

新竹市汽車位供不應求，民代提案比照台中、新北推動共享車格，市府近日擇定三民國小試辦，在夜間釋出停車位供附近居民使用，將視成效考慮推廣。

竹市因竹科磁吸效應吸引，流動人口達60萬名，汽車停車需求大，火車站、商業區一位難求，不僅衍生違停亂象，影響交通安全，還傳出員警關說抽白單的貪汙圖利案件。

新竹市議員林彥甫提案推廣共享車格，建議公部門帶頭，釋出公家機關、學校停車場，開放民眾夜間付費停放，讓資源發揮最大價值；針對市府近日擇定三民國小停車場試辦，林彥甫認為試辦規模應該再擴大，成效才會更貼近實際需求，也能發現未來所碰到的各種問題。

新竹市交通處表示，三民國小停車場設於學校對面公園，教育處與校方充分協調後，在不影響學生安全與教學前提下設置，導入無人化設備與24小時監控管理。

交通處說，由於大部分學校保全人員非24小時配置，試辦需要再評估。交通處與教育處將在顧及學生安全與學校管理需求的前提下，持續盤點可開放的空間。