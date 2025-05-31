龍潭大池汙水整治有成 民眾樂看賽龍舟

桃園市龍潭大池早年廣納家戶汙水，優養化嚴重，雖經整治扭轉惡臭汙名，但民代質疑，近期大雨期間垃圾流入，水面漂浮著寶特瓶、漂流木等，也擔心水質受影響，影響環境和休憩運動。環保局澄清，將持續監測水質，規畫在上游設攔截網，避免廢棄物流入。

桃園市長盃龍舟賽正在龍潭大池舉行，觀賽民眾表示，以前對大池的印象是髒亂騷臭，現在已改善不少，整體還能接受。中興里長彭石松則說，大池以前有民眾養鴨子，排泄物會製造髒亂，在市府與公所努力下，臭味已少很多了。

龍潭大池早期因汙水下水道尚未普及，上游家戶汙水排入溪流後，全都匯聚於此，15萬噸的池水因換水率差形同死水，優養化嚴重，臭味成為周邊居民夢魘，直到市府2022年淨化設施完工運作，池水才改頭換面；近年更成為龍舟賽場地。

不過，國民黨議員徐玉樹指出，大池水質淨化是靠上游環教園區3套抽水系統，每套系統每天能抽5000噸水；去年民生路大排汙水匯入後，他擔心在有限的處理量能下，汙染來源增加了，很難不懷疑效果沒打折；最近大雨期間，寶特瓶、塑膠袋、漂流木等，隨著大水流進大池，影響環境與水質，龍舟隊訓練也被迫暫停。

民進黨議員張肇良說，龍潭大池整治有成，歸功於前市府投入數億元的成果，現任市府應妥善維護，做好清淤工作，維持水質與環境。

環保局表示，民生路大排汙水導入淨化設施，原本就在龍潭大池水質改善計畫內，淨水設施每日最大處理量可達1.8萬噸，除了每座抽水系統5000噸，還有3000噸專門處理民生大排汙水。

環保局強調，設施啟用之初就已著手處理大排汙水，淨化過後才會放流進大池，將持續監控水質；為避免垃圾隨大水流入大池，將規畫在上游設攔截網。