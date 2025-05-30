山區雷雨苗栗中港溪水暴漲 女子一度受困沙洲
苗栗縣消防局今天下午2點多獲報，因山區雷雨導致溪水暴漲，有民眾受困中港溪頭份段紅橋一帶沙洲，情況危急，當地頭份分隊接獲通報立即出動人車及水域救援裝備到場，並依照標準水域救援程序展開行動，最後成功將受困民眾救出送醫。
縣消防局指出，今天下午5點30分左右接獲陳姓女子自行報案，稱受困位於頭份紅橋一帶沙洲，因溪水湍急無力折返岸邊。
頭份分隊出動人車及水域救援裝備到場，由經驗豐富的水域救援人員判斷情勢後，迅速接近陳女，發現她有失溫及肢體無力的現象，以揹負及捲式擔架成功將受困者安全帶回岸邊，因她血壓很低已有休克狀態，旋即後送至為恭醫院。
據了解，23歲陳姓女子是頭份當地人，現場溪水因山區大雨，多處分支流水勢均很湍急，救援人員接觸到她時，見她渾身濕透已無力的癱坐在水邊，對於何故會獨自前往溪州遊玩，並未透露。
消防局呼籲，近期午後易有雷陣雨發生，山區及河川水位變化快速，民眾從事溪邊活動務必注意氣象變化及安全警示標誌，避免進入易生危險的區域。若遇緊急情況請立即撥打119求助，切勿自行涉險，以免發生憾事。
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