桃園將再建一座市場？ 民代批調查內容「荒腔走板」、樣本數不夠

桃園市中壢區過嶺地區鄰近新屋、觀音，近期發展快速，且人口逐漸增加，地方一直有聲音希望嶺市二用地興建多目標建物，不過市府委託廠商做的用地調查評估報告，被民代批「內容荒腔走板」，且調查的內容樣本數不夠，僅要蓋1層樓，不符合效益。

桃園市經發局表示，當初顧問公司用地調查評估低估過嶺區人口數，導致數據落差，目前已重新調查，市府原希望立體多目標開發，以標租方式希望民間來開發，但結果廠商因成本的問題及當地商業、人口都尚待培養，傾向只蓋1層樓，但這樣土地使用效益太低，且各方都有建議的設施，因此請各局處評估需求，再決定開發方式。

過嶺地區近年也快速發展，也是許多人購屋選擇的區域之一，目前過嶺里超過1.2萬人，加上附近周邊活動人口多，過去市二用地地方就有聲音說不希望蓋傳統市場。

市議員黃崇真表示，經發局針對過嶺市二用地委託廠商做用地調查評估報告，不過他質疑，調查評估報告僅針對424地號半徑約500公尺，僅回收325份樣本，扣除無效樣本，僅有313份有效，然而這次都市開發涉及商權與生活圈，通常在零售業常用1至2公里作為生活圈模型，因此可能有錯失潛在客戶的問題。

黃崇真說，合理樣本數應至少為384份，而非報告中的 313份，且花了超過40萬元做的報告，更寫下當地希望設置超級市場，但當今零售業彼此間的區隔已愈來愈不明顯，所謂「超級市場」是指像7-11、全聯、好市多還是什麼，語焉不詳。更何況，如果只是要超級市場，市府根本不需要做評估報告，只要招商就好，何必勞師動眾？

黃崇真建議，過嶺市二用地應該採取一種「需求導向、功能整合、多元彈性」的規畫架構從單一場域，多功能生活服務核心，提供充足停車空間，並結合社福設施共構、圖書館、微型運動中心等公共設施，才能真正滿足當地需求。