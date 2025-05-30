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一位難求！竹市停車位需求大 民代建議釋出公部門夜間停車空間

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市汽車位供不應求，市議員林彥甫提案比照台中、新北推動「先公後私」共享車格，市府近日擇於三民國小停車場試辦。圖／新竹市政府提供
新竹市汽車位供不應求，市議員林彥甫提案比照台中、新北推動「先公後私」共享車格，市府近日擇於三民國小停車場試辦。圖／新竹市政府提供

新竹市汽車位供不應求，市議員林彥甫提案比照台中、新北推動「先公後私」共享車格，市府近日擇於三民國小停車場試辦，在夜間時段釋出汽車停車位供附近居民使用。不過林彥甫認為應開放更多空間；市府表示，也將持續盤點評估其他停車空間。

竹市因竹科磁吸效應吸引大量人口就業定居，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，園區從業人數也突破17萬，汽車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求。不少住宅區、商業區周邊出現違停亂象，不但壓縮道路空間，也影響交通安全。

市議員林彥甫在去年提案，建議由公部門帶頭做起，推動共享車格「先公後私」行動，於夜間時段釋出機關、學校停車場等公家汽車停車位，供市民付費使用，讓有限的空間資源作最大的利用，發揮潛在的價值。

提案也指出，市府推動共享停車計畫的同時，也需做好相關管理機制，與各單位妥善溝通並排解問題，包含訂定相關罰則與停車費稅率，各項管理措施需要市民共同支持。市府近日擇定開放三民國小停車場試辦，但林彥甫認為，應該有更多地方能有規畫。

新竹市交通處表示，三民國小停車場設於學校對面公園，教育處與校方充分協調後，在不影響學生安全與教學前提下設置，並導入無人化設備與24小時監控管理。

交通處指出，考量新竹市大部分學校停車場位於學校內，且保全人員非24小時配置，交通處與教育處將在符合學生安全與學校管理需求前提下，持續盤點可開放民眾停車的空間，並評估開放事宜。

新竹市汽車位供不應求，市議員林彥甫提案比照台中、新北推動「先公後私」共享車格，市府近日擇於三民國小停車場試辦。圖／新竹市政府提供
新竹市汽車位供不應求，市議員林彥甫提案比照台中、新北推動「先公後私」共享車格，市府近日擇於三民國小停車場試辦。圖／新竹市政府提供

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