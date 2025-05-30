贈周邊小物遭抹黑…高虹安、志工送香包違反選罷法？志工委屈：不到10元

為迎戰大罷免，民眾黨新竹市黨部於東門圓環信義街設置「新竹保安隊」總部，配合端午節檔期，有志工特別製作驅蚊香包，作為節慶結合反罷宣傳的周邊小物。不過卻遭綠營質疑香包價值恐超過30元，違反選罷法。白營也回擊，單價離30元還很遠。

聲援新竹市長高虹安的「新竹保安隊」總部設於東門圓環信義街，現場已有支持者進駐，協助製作、發放各式反罷免小物。不過近來發放的端午節驅蚊香包，卻遭綠營質疑價值超過30元，違反選罷法。志工也喊冤，因經費有限，香包和藥材都是自行批發採買回來製作，成本一個不到30塊，辛苦製作香包被綠營抹黑造謠，覺得非常委屈。

新竹市雙罷免總部發言人、陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，公務員行政中立法規定，公務員對選舉罷免或公投，不得利用職務上權力機會或方法要求民眾不行使投票或為一定行為。高虹安雖停權，依然具公務員身份，在竹市補助協辦或指導的活動宣講反罷免，本身就違反行政中立法，有利益衝突的違反，至於發放小物如利用公家資源，亦有選罷法、利衝法和賄選嫌疑。

民眾黨新竹黨部主委李國璋說明，這一次端午節高虹安市長和志工朋友們，一起親手趕製了一批清香而溫暖的端午香包，特別送給新竹市民朋友，這一些其實都是大量訂製，靠自己的人力來分工包裝，每個平均成本才將近10元，離30元還很遠。

李國璋也批評，林志潔跑去高雄請朋友喝高級下午茶來簽連署，根本就是雙標「綠能你不能」，既然發動罷免就要提出正面論述，不要再搞低級抹黑手法。

新竹市政府重申，民間團體舉辦活動時，來賓邀請與紀念品等安排皆由主辦單位自行決定。過去也有不同政黨候選人穿著競選服參加市府補助的活動進行宣傳，顯示市府一向尊重民間活動的自主與彈性。對於外界刻意操作、混淆視聽的說法，市府呼籲勿用雙重標準誤導市民。