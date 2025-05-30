桃園龍舟賽逾百年 今年情商神將划龍舟超吸睛

端午節明天，桃園龍潭大池每年聚集百隊菁英下場角逐龍王寶座，桃園市副市長蘇俊賓今率市府主管並邀請大溪國小Q版大仙尪藝團一同做龍舟宣傳賽，將Q版的關平、周倉以及千順將軍請上龍舟一同競賽，這也是全台首見的神將划龍舟競賽，相當吸睛。

龍潭大池龍舟賽舉辦至今已屆110年，是全台端陽佳節期間極具文化意涵與歷史意義的傳統民俗節慶活動，每年吸引超過百隊熱情參賽，展現傳統賽事的魅力與活力。前2年蘇俊賓都有下場小試身手，宣傳這精采的百年賽事，今年他特別情商大溪國小Q版大仙尪藝團上陣，由大溪國小陶藝文校長率領師生及Q版的關平、周倉以及千里眼、順風耳將軍與市府主管們組隊分庭抗禮，促成全台首次的神將龍舟賽，也為即將到來的大溪大禧暖身宣傳。

蘇俊賓說，桃園大龍門地區景觀優美、人文薈萃，不管是大溪老街、龍潭大池或是石門水庫地區都是著名的遊憩景點，此外也有深厚的文化底蘊，龍潭大池歸鄉文化季龍舟賽傳承超過百年，已是桃園人端午節必玩必看的活動，而一個半月後就是關聖帝君聖誕，大溪木博館為保存、傳承以及推廣信仰文化，以博物館方法建立節慶品牌定位，以「大溪」及「大禧」兩個諧音詞帶出節慶場所及神明生日，定義一場神與人共榮的沉浸式城市祭典，將觀光融入慶典，以大溪人六月廿四的百年記憶打造節慶永續品牌。