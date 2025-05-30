六福村打造水果冰粽 動物共迎端午

六福村主題遊樂園今天說，園區迎接端午節以新鮮蔬果打成果汁並冷凍，製作成水果冰粽，讓狐獴、迷你馬等動物共同感受過節氣氛；並自即日起至6月1日，5歲以下兒童免費入園。

六福村主題遊樂園今天向中央社記者表示，端午節到來，六福村動物管理團隊以新鮮蔬果食材等，發揮創意，特別為動物打造水果冰粽，如以紅蘿蔔、火龍果和各式蔬果打成果汁後冷凍製成。

六福村指出，近日天氣較熱，改變食物料理方式，做成冰粽讓食物增添多樣性，也可促進動物食欲與活動力。

六福村表示，在迷你馬園區則以用繩子掛上冰粽，迷你馬靠近後先聞氣味，接著舔冰粽，還會玩繩索互動，模樣相當可愛。另慶祝端午節，園區即日起至6月1日，推出5歲以下兒童免費入園。