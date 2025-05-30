迎端午做愛心 竹市姜寮福德宮 挑戰包7千顆粽子創紀錄

明天就是端午節，新竹市姜寮福德宮今天熱鬧滾滾，近80位志工聚集在廟前廣場，自清晨4點開始備料、包粽，挑戰歷年最大規模，預計完成7千顆粽子，其中約1千顆特別保留給弱勢族群，讓愛心透過粽香傳遞到每個角落。

新竹市姜寮福德宮主委戴文燦指出，過去廟方每逢端午節，會統一購買粽子，分送給委員與志工，表達一年來的感謝與慰勞。不過，多年前有志工提出「不如自己包」的想法，認為親手製作不僅更天然健康、吃起來也有家的味道，還能讓大家齊聚一堂，在準備粽子的過程中聯絡感情，後來活動逐年擴大，成為廟方年度盛事。

戴文燦說，自從開始親手包粽以來，今年已邁入第9年，原本每年約製作4千5百顆粽子，今年為了讓更多信眾與會員能品嘗到福德宮的美味粽子，今年挑戰7千顆，破了歷年最高紀錄。志工從昨天上午就開始備料，爆香香菇與滷製豬肉，今天清晨則持續蒸糯米、洗粽葉、動手包粽，一路忙到午後。

最年長的92歲郭阿嬤與87歲的彭阿公，也不缺席這場傳統盛會，熟練的手法在一捲一綁間，把傳承與祝福包進粽子裡。戴文燦說，這些年來，大家對福德宮粽子的評價都很高，不只是因為食材實在、口感道地，更因為「我們加了一味特別的料，那就是志工們的愛心。」

戴文燦說，今年福德宮也加碼公益行動，主動將約1千顆粽子分送給在地弱勢民眾，只要是需要的朋友都能來領取，讓他們也能感受到節慶溫暖與土地公的關懷。

復興里里長黃建廷表示，今年是福德宮第一次擴大舉辦端午包粽活動，過往僅限於分送志工，今年則加碼將對象擴及在地弱勢族群，「每人都可領到6顆粽子，讓更多人感受到節日的溫暖與關懷。」