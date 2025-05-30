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林業署號召百餘位志工後龍淨灘 清出320公斤廢棄物

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午在苗栗縣後龍鎮合興段保安林地的淨灘活動，現場號召上百位志參與，共清理320公斤海岸廢棄物。圖／林業保育署新竹分署提供
今天上午在苗栗縣後龍鎮合興段保安林地的淨灘活動，現場號召上百位志參與，共清理320公斤海岸廢棄物。圖／林業保育署新竹分署提供

響應行政院推動「向海致敬」政策，林業保育署新竹分署今天上午在苗栗縣後龍鎮合興段保安林地舉辦淨灘活動，現場有百餘位志工熱心參與，共清理出320公斤海岸廢棄物

世界環境日將於6月5日到來，林業保育署新竹分署結合苗栗縣後龍鎮復興里環保志工隊、苗栗縣好生活協會會員，今天上午共出動130人在後龍鎮合興段保安林地淨灘，共清理出320公斤海岸廢棄物。

新竹分署指出，淨灘區域為新竹分署多年來積極投入維護管理的重點區域，透過堆砂籬以固砂，逐步形塑出壯麗的砂丘與防風林共構的獨特海岸地景，是兼具生態保育與遊憩價值的重要資產。

長期投入環保公益活動的後龍鎮復興里環保志工隊長鄭穆城說，一開始人力有限，藉由淨灘活動凝聚社群力量，讓成員更團結並形成更強大的行動力。

新竹分署長夏榮生則表示，海岸保安林不僅具備防風、固砂與防止潮害的重要功能，更是綠網生態系的一環，對於維繫生物多樣性與生態平衡具有關鍵價值。透過淨灘行動，不僅清除了影響生態的廢棄物，也為自然生態的復育創造有利條件。

淨灘 新竹 廢棄物

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