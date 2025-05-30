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航空城拆遷戶選屋配地貸款難 銀行藉口多、農會額度也用光

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園航空城拆遷安置戶無論選配地或選屋，都面臨貸款問題，圖為大園區中正東路的安置住宅。圖／議員徐其萬服務處提供
桃園航空城拆遷安置戶無論選配地或選屋，都面臨貸款問題，圖為大園區中正東路的安置住宅。圖／議員徐其萬服務處提供

桃園市議員徐其萬指出，航空城拆遷戶配合政府重大政策，土地被徵收選擇安置街廓要重建家園，或選擇安置住宅準備遷入，但是要辦貸款的拆遷戶，許多都面臨貸款額度、利息高於市場甚至銀行不核貸等問題，這當中和工程進度落後、補償金還沒下來等因素息息相關，政府優惠平台形同虛設，行政院應積極協助。

地政局長蔡金鐘表示，市府自去年9月起已多次向中央反映，並訪談安置區周邊604戶，目前約有14戶需要進一步協助，市府正逐案研議協助方式，並持續與銀行、農會溝通，盼能協助民眾順利取得貸款，市府下周與行政院專案小組開會時，會再反映航空城安置戶貸款和其他問題。

徐其萬說，政府對程序違建（住家房屋補助費，混合型建物）補償尚未全數發放，還有自拆獎勵金50％也還不能領。另外，有的徵收戶年紀大核貸困難，即使核貸，不僅成數低，利率也高，拆遷戶覺得被當「盤子（有被當傻子剝削的意味）」，政府雖然說可以用換約的方式，由子女或二等親配偶出面辦貸款，但是這部分有家庭意見不一的爭議，政府不能因為這樣子就不管。

徐其萬表示，中央頒限貸令以後，影響各銀行核貸意願，尤其是說得好聽，有8家官股銀行協助拆遷安置戶貸款，不過銀行卻已沒有額度推說辦不了，不然就是碰到要貸款房價50%，貸款的比率過低不願意承辦，銀行都說沒有接到行政院的指示可以專案辦理，因此地方上都希望行政院能正視這個問題。徵收戶轉向農會貸款，結果農會的額度很快就被用光，沒辦法辦貸款，已經申請貸款的人，農會發現驗屋時房子缺失多，不敢冒然撥款。

徐其萬指出，現在徵收戶不論是購買安置住宅，或是安置街廓配地，陸續面臨繳款期限到期，尤其是安置住宅，第一期就要繳交房屋95％價款，徵收戶繳款困難，政府不應袖手旁觀。

額度 農會 行政院

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