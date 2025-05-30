桃園37年老牌書店吹熄燈號 萬人觀看不捨嘆「我的童年」

台鐵桃園火車站前商圈老牌書店「諾貝爾圖書城中正店」即將走入歷史，業者昨天在臉書粉絲團PO影片，公告營業到7月31日，並感性說道「感謝這些年有您們的支持」，歡迎桃園人回來逛逛兒時回憶；書店熄燈消息迅速傳開，不少人留言表達不捨，感嘆童年記憶又少了一處。

業者臉書PO文表示，諾貝爾圖書城中正店1988年成立至今，從過去桃園市區人潮滿滿的年代，到現在時代變遷，經歷網路電子化、市場需求的改變，越來越多實體書店都走入歷史，「在此衷心感謝大家多年來的支持、陪伴與照顧」。

業者公告書店將營業至7月31日，將進行出清特賣，圖書75折起、圖書65折起，也感性說道「感謝這些年有您們的支持，歡迎您攜家帶眷再回來看我們」；影片吸引上萬人分享讚，簡短幾句話更讓不少人鼻酸紅眼眶。

桃園市玉山里長林于翔聽到書店熄燈消息，忍不住感嘆「我的青春、我的回憶」；也有人想起年輕時談戀愛的酸甜幸福感覺，「以前都跟家人說看書買文具，其實是到書店跟女友約會，牽牽小手一起看書」；另外有人說以前買不起參考書，都是到書店翻；不少人感嘆童年純真回憶沒了，相約趕緊來看書店最後一眼。