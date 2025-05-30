苗縣府6月1日起環境大執法 這些路段違規招牌先要拆乾淨

為維護乾淨城鄉風貌景觀及市容整潔與交通安全，苗栗縣政府預計於6月1日起，針對占用公有道路及橋梁的違規廣告物加強查察與拆除，拆除物件將交由各地公所清潔隊暫時存放，依法公告一個月後無人認領，依規定辦理銷毀作業。

縣府表示，違規設置的廣告物不僅破壞市容景觀，更可能妨礙行人及車輛通行，造成交通安全隱患。此次環境大執法行動將自6月1日起至8月31日止持續三個月，針對16條道路邊溝、護欄及橋梁等易發生違規地點全面稽查拆除。

並依據道路交通管理處罰條例及廢棄物清理法相關規定，拆除後的違規廣告物經公告一個月期間內無人認領，視同廢棄物處理，由清潔隊統一銷毀，確保不再重複使用或重掛。

執行拆除路線有卓蘭苗52線、卓蘭苗58線、苑裡苗43線(山腳)-享沐時光、苑裡苗140線、公館沿山道、公館沿山道路口-台6線福基派出所、往南庄-格拉斯民宿路段、南庄田美路段、頭屋-造橋-台13線、造橋苗14線-台3線、大湖往三義(薑麻園路段)、三義往通霄苗48線、後龍-造橋台1線、頭份中華路。