快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣府6月1日起環境大執法 這些路段違規招牌先要拆乾淨

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
稽查重點主要針對道路邊溝、護欄及橋樑等易發生違規地點進行全面稽查拆除。記者吳傑沐／攝影
稽查重點主要針對道路邊溝、護欄及橋樑等易發生違規地點進行全面稽查拆除。記者吳傑沐／攝影

為維護乾淨城鄉風貌景觀及市容整潔與交通安全，苗栗縣政府預計於6月1日起，針對占用公有道路及橋梁的違規廣告物加強查察與拆除，拆除物件將交由各地公所清潔隊暫時存放，依法公告一個月後無人認領，依規定辦理銷毀作業。

縣府表示，違規設置的廣告物不僅破壞市容景觀，更可能妨礙行人及車輛通行，造成交通安全隱患。此次環境大執法行動將自6月1日起至8月31日止持續三個月，針對16條道路邊溝、護欄及橋梁等易發生違規地點全面稽查拆除。

並依據道路交通管理處罰條例及廢棄物清理法相關規定，拆除後的違規廣告物經公告一個月期間內無人認領，視同廢棄物處理，由清潔隊統一銷毀，確保不再重複使用或重掛。

執行拆除路線有卓蘭苗52線、卓蘭苗58線、苑裡苗43線(山腳)-享沐時光、苑裡苗140線、公館沿山道、公館沿山道路口-台6線福基派出所、往南庄-格拉斯民宿路段、南庄田美路段、頭屋-造橋-台13線、造橋苗14線-台3線、大湖往三義(薑麻園路段)、三義往通霄苗48線、後龍-造橋台1線、頭份中華路。

縣府呼籲民眾及業者切勿任意張貼或懸掛廣告物於公有設施或道路上，如需設立廣告，應依規定向主管機關申請許可，共同維護整潔、安全的生活環境，未來縣府將持續加強環境稽查與取締行動，營造乾淨有序的公共空間，提升縣民生活品質。

此次環境大執法行動將自6月1日起至8月31日止持續三個月，針對苗48線等16條道路執行稽查拆除行動。記者吳傑沐／攝影
此次環境大執法行動將自6月1日起至8月31日止持續三個月，針對苗48線等16條道路執行稽查拆除行動。記者吳傑沐／攝影

橋梁 廣告 廢棄物

延伸閱讀

把黃金當資源回收？ 竹北清潔隊分類撿到黃金 籲失主認領

竹北清潔隊資收物撿獲黃金 公所推測誤丟籲認領

原鄉校長疑涉霸凌、體罰 苗縣府：啟動不適任調查

廢公館圓環倒數...居民憂恐更塞 交通局將辦說明會

相關新聞

航空城拆遷戶選屋配地貸款難 銀行藉口多、農會額度也用光

桃園市議員徐其萬指出，航空城拆遷戶配合政府重大政策，土地被徵收選擇安置街廓要重建家園，或選擇安置住宅準備遷入，但是要辦貸...

桃園37年老牌書店吹熄燈號 萬人觀看不捨嘆「我的童年」

台鐵桃園火車站前商圈老牌書店「諾貝爾圖書城中正店」即將走入歷史，業者昨天在臉書粉絲團PO影片，公告營業到7月31日，並感...

苗縣府6月1日起環境大執法 這些路段違規招牌先要拆乾淨

為維護乾淨城鄉風貌景觀及市容整潔與交通安全，苗栗縣政府預計於6月1日起，針對占用公有道路及橋梁的違規廣告物加強查察與拆除...

桃園6月4日將停水 2633戶受影響

為因應台電公司工程停電辦理「內柵加壓站停水作業」，台灣自來水公司第二區管理處，預計於於6月4日上午12時至上午8時止，施...

1天開單300張！桃園這路口科技執法遭批 警曬數據解釋

桃園市觀音區中山路二段、環中路口自今年3月啟用科技執法，時隔2個月卻傳出民怨，批評1個月內曾1天開出200到300張罰單...

桃園中壢平交道多 遇事故易大塞車

桃園中壢台一線沿線有多處平交道，鐵道阻斷兩側通行，一旦平交道有事故發生，沿途都受影響，導致交通打結，幾乎動彈不得，民眾抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。