桃園6月4日將停水 2633戶受影響

為因應台電公司工程停電辦理「內柵加壓站停水作業」，台灣自來水公司第二區管理處，預計於於6月4日上午12時至上午8時止，施工停水，將影響桃園市大溪、復興區2633戶住戶，請民眾預先儲水備用。

停水區域包含大溪區美華里、義和里、福安里、復興里、新峰里、復興區三民里，停水時間為6月4日上午12時至上午8時止，共計8小時。

為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。

桃園市經發局表示，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。