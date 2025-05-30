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大鹿林道東線因雨又坍方落石 暫禁自行車進入

中央社／ 苗栗縣30日電

雪霸國家公園大鹿林道東線因大雨又釀多處路段坍方落石，雪管處表示，今天雖有工程單位進場搶修，但山區雨勢尚未停歇，搶通前暫禁止自行車進入，提醒山友調整行程。

雪霸國家公園管理處指出，通往大霸尖山的大鹿林道東線5.2公里與15.1公里處，29日因梅雨鋒面影響，發生土石崩落，阻礙道路通行，呼籲行經此路段的山友務必注意安全，小心並快速通過，切勿逗留，坍方搶通前暫時禁止自行車進入，以免發生危險。

雪管處表示，根據中央氣象署的監測資料顯示，這波鋒面充滿水氣，在雪霸國家公園內降下大雨，目前山區土壤處於飽水狀態，根據以往經驗，道路邊坡土石容易滑落。

有關坍方落石處理，雪管處指出，今天已委請開口合約廠商進場搶修，但因山區雨勢並未完全停歇，道路邊坡仍不穩定，易有落石或坍方危險，提醒近日安排入山的山友，應視天氣狀況調整行程，確保安全。

大鹿林道東線今年發生多起坍方落石，多與豪、大雨侵襲有關。

雪霸 落石 山友

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