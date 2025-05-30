1天開單300張！桃園這路口科技執法遭批 警曬數據解釋

桃園市觀音區中山路二段、環中路口自今年3月啟用科技執法，時隔2個月卻傳出民怨，批評1個月內曾1天開出200到300張罰單，認為太擾民，建議相關單位改善。桃園市交通警察大隊表示，該位置經評估交錯複雜，因此設置科技執法，執法至今整體事故件數明顯下降，降幅達20%，認為該處確有設置科技執法的必要。

桃園市議員吳進昌指出，觀音區中山路二段、環中路口科技執法上路後「哀鴻遍野中」，當地住戶反應最近1個月內曾1天開出近200到300張罰單，郵差發送郵寄罰單疲於奔命，住附近民眾最多一戶收到5張罰單，連派出所員警都收到罰單。

吳進昌質疑，該路段科技執法匆忙上路，地方未見區里系統公告宣導，科技執法告示牌架設位置過高，無法提醒用路人注意行車安全，該路口為Y字型複雜路口，往中壢方向不到100公尺又有車流量很大的新富路、福新路口，又加上柏油路面標線模糊不明，直行、左彎、雙黃線分不清楚狀況，導致罰單如雪片般飛來，引發當地民眾不滿，已反應給路權單位桃園市政府養工處交通局及執法單位大園分局交通隊研議改善。

針對該路口科技執法設置的疑義，桃園市交通警察大隊表示，該路口屬三岔路型態，車流動線交錯複雜，肇事風險高，依交通熱點分析及事故風險評估，規畫建置科技執法設備，取締項目為闖紅燈及未依標誌、標線、號誌行駛等違規行為。設備建置完成後，今年2月7日於交通警察大隊網站公告，並展開為期約1個月的宣導作業，至3月10日始啟用執法，期間依法完成資訊揭露及多管道宣導，絕非突襲式執法。

警方統計，自今年1月1日至4月30日止，該路段周邊A2類事故3件、A3類事故5件，相較於去年同期A1類事故1件、A2類2件、A3類7件，整體事故件數明顯下降，降幅達20%。另依去年全年統計資料，該處合計發生A1事故1件、A2事故4件、A3事故12件，亦顯示近年該路口確實有執法管控的必要性。

為進一步強化交通安全設施完善性，預計將於6月4日下午辦理現地會勘，邀集當地民意代表、交通局及大園分局共同檢視號誌配置與標線設計，研擬改善方案。