KIRI園區漏水 張善政：設計有問題 綠營：請廠商修繕

桃園前市長鄭文燦任內規畫的KIRI原住民族文創園區，斥資10億元打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，修復工程影響承租攤商生意，民代盼市府設法改善及創造人流商機；桃園市長張善政表示，這個房子設計有問題，抓漏需要時間。

國民黨議員徐其萬指出，KIRI園區由原民會出資2.5億元、市府自籌8.3億元興建，實際經費超過10億元，但啟用不到1年，頻傳漏水，而且不只一處，情況至今未改善，承租商家仍抱怨連連。

「我不是想推責任，說前任的工程怎麼樣，但這個工程的問題不是只有漏水，而是防水設計從基本上就有問題。」張善政表示，改善工程已在進行，但漏水會到處跑，需要時間。

桃園市新工處指出，KIRI園區漏水主因是外牆設計採磚砌，磚與磚之間有狹小縫隙無法抹平填實，導致雨水會從磚縫滲入室內，已敲除有問題的磚面並做防水塗層，預計整個改善工程6月底能完成。

國民黨議員簡志偉說，政府談建設花費10億元很輕鬆，但這些都是民脂民膏，政府應該把關品質，思考未來如何活化運用；民進黨議員林志強也曾接獲民眾陳情漏水並邀官員會勘。他認為園區應該還在保固期，請廠商修繕就好，指桃園建設發展政策是有延續性的，張善政扯前朝有點也不恰當。

工務局長汪在宙說，如果經營者或攤商因為改善工程生意變差，只要有相關證據，會協助向當初營建商或設計單位求償；副市長王明鉅則說，KIRI文創園區需要一個徹底解決問題的方案，此部分有待府內跨局處討論。