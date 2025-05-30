桃園中壢平交道多 遇事故易大塞車

桃園中壢台一線沿線有多處平交道，鐵道阻斷兩側通行，一旦平交道有事故發生，沿途都受影響，導致交通打結，幾乎動彈不得，民眾抱怨上下班車多擁擠，事故讓塞車更嚴重。民代現勘要求改善，交通局表示，未來若遇事故會立刻公告，並透過App推播，提醒提早改道。

79歲王姓婦人上月徒步進入桃園中壢遠東平交道，火車煞車不及迎面撞上，王婦當場身亡，警方拉起封鎖線處理，鐵道無法通行，班次誤點，車上旅客受影響，除遠東平交道兩側大排長龍，車流回堵超過1公里，沿途自立、精忠、興仁等平交道兩側也大塞。

「每天上班會不會遲到，竟像場賭注！」通勤民眾說，鐵路幾乎貫穿桃園、中壢市中心，上下班無論走哪條路，都會經過平交道，周邊道路原本就很塞，上班遇事故動彈不得，更讓人無奈；而且台鐵平交道一個接一個的，某處平交道發生事故，其他平交道也會受影響，即使想繞路也得繞一大圈，困在車陣中讓人很崩潰。

謝美英邀集會勘，議員表示，警方雖派員到事故現場疏導交通，但周邊的平交道也會因連動放下，通勤民眾根本不知道發生何事，如果知道有事故，早就繞路避開塞車了，卻因無法知悉訊息，只能在車陣中傻等。

魯明哲表示，平交道事故牽動周邊交通，問題反覆發生不解決，就會變成民怨，建議台鐵、市府等單位成立聯繫群組，一旦事故發生，可隨時應變，及早告知民眾改道。

台鐵公司表示，若發生平交道事故，車站第一時間均會通知鐵路警察、台鐵行控及號誌等單位，也會通知當地警方疏導交通。鐵道局說，若未來施工有出狀況，會利用群組聯繫。

桃園市交通局表示，台一線沿線的電子公告牌明顯不足，正研議增設，未來將在「桃園輕鬆GO」App新增功能，將透過App推播改道訊息。