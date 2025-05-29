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中央推中正路改名引發居民疑慮 苗栗議員：勞師動眾

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市中正路是市區重要幹道。記者胡蓬生／攝影
苗栗市中正路是市區重要幹道。記者胡蓬生／攝影

中央推動全台「中正路」改名，苗栗縣議會今天總質詢， 議員鄭聚然楊明燁相繼表態反對中央政府推動「中正路」改名，認為路名變更牽涉廣泛，不單門牌、身分證變動，住戶在金融單位和互動廠商的基本資料等，都得跟著異動，改名議題已引起不少居民憂心，鄭聚然並譏諷是否應改為「清德路」？楊明燁也強調改名無疑是「勞師動眾」，不如拿這些經費把路面舖平整一點。

民政處長巫恒昭答詢表示，苗栗縣18鄉鎮市，其中有13個鄉鎮市都有中正路，不過更改路名中央沒有母法，並無強制更改路名的法源依據，發動權在於道路兩側住戶，需要設籍住戶的戶長提出，並要一半以上才可向戶政單位提出更改路名。目前縣內並無任何一件申請道路改名的申請案。

縣長鍾東錦則認為，路名確實不宜改來改去，畢竟當家的人不會永遠當家，推動更改中正路的路名，不但耗費很大成本，同時也會造成鄉親極大困擾，不應針對特定歷史事件的認知差距，就貿然實施， 改名之事能避則避。

苗栗市中正路是市區重要幹道。記者胡蓬生／攝影
苗栗市中正路是市區重要幹道。記者胡蓬生／攝影

鄭聚然 楊明燁

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