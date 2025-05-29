觀音、大溪醫療量能不足 桃市府擬設聯合門診中心緩解

桃園次醫療區重新畫分，市立醫院選址確定，但民代認為資源仍有城鄉差距，指觀音發展迅速，工廠很多，卻無緊急醫療量能，災害後送恐延誤救治，而市立醫院位處分區邊緣，未能真的照顧大溪和復興需求，希望強化；桃園副市長王明鉅表示，有計畫將衛生所發展成聯合門診中心，提供接近醫院等級的看病服務。

桃園市議員許更生指出，觀音近年蓬勃發展，工業廠房變多，居民也多，但缺乏緊急醫療資源，萬一工廠發生意外，或者民眾有緊急狀況，後送時間長，恐耽誤搶救。

桃園市議員陳治文則反映大溪醫療量能不足，雖然次醫療區重新畫分，市立醫院選址出爐，但市立醫院實際受惠對象是八德、中壢與平鎮居民，若以距離測量，大溪距離市立醫院與龍潭國軍總醫院距離相近，對市立醫院對大溪民眾來說意義不大。陳治文說，高雄岡山人口比大溪少，卻能擁有醫院，建議市府在大溪也蓋市立醫院，並老城區的大溪衛生所移到大溪行政園區，解決到衛生所看病打疫苗民眾得面對老城區觀光人潮眾多壅塞的問題。

衛生局長賈蔚表示，桃園確實有些行政區緊急醫療量能不足，目前調查，資源最缺乏的有一名就是觀音，第二名則是大溪，因此市府將在這些地方規畫聯合門診中心，強化醫療服務。

衛生局表示，已於大溪區辦理醫療服務改善計畫，透過行動門診、遠距專科會診、衛教宣導、個案管理等服務，將醫療服務帶入社區。大溪衛生所雖設施相對老舊，但具備寬敞空間，且位處精華地段，有規畫升級聯合門診中心，相較於新建醫院，此舉可更迅速回應在地民眾的醫療需求。