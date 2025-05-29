立康獲選「國際亮點觀光工廠」 苗栗縣府表揚肯定

苗栗縣頭份市「立康健康養生觀光工廠」在縣府推動產業轉型與輔導下，展現亮眼經營成果，2014年通過觀光工廠評鑑，且連續榮獲經濟部2016、2019及2022優良觀光工廠肯定，今年更進一步獲選為經濟部「國際亮點觀光工廠」，再創營運新高峰，縣府今天下午並公開表揚。

縣府指出，立康觀光工廠長期致力於推廣健康養生與保健觀念，透過結合觀光與旅遊的創新經營模式，向國內外旅客傳遞「健康、快樂、養生」新理念。廠區內建置完整的多語言導覽資源，包括中、英、日、韓等語系的觀光網站、影片介紹及解說資料，提供豐富的健康保健知識與五感體驗，深受國內外遊客喜愛。

經濟部為推動觀光產業升級及觀光工廠國際化，特別遴選經營績效優良、特色鮮明並具備接待國際遊客設施與能力的優質廠商，授予「國際亮點觀光工廠」。立康健康養生觀光工廠不僅產品通過多項國際認證，成功行銷至海外市場，也明確鎖定國際客群，搭配完整的行銷策略，展現高度國際競爭力。

此外，廠區還設有多語言展板、互動設備與動線指標、導覽摺頁與解說系統，讓國內外遊客都能透過視覺、聽覺、觸覺、嗅覺與味覺的全方位感官體驗，深入了解健康養生知識。

縣府表示，目前縣內共有6家經濟部認定的觀光工廠，分別為立康健康養生觀光工廠、臺鹽通霄觀光園區、冠軍綠概念館、四方鮮乳酪故事館、竹南啤酒觀光工廠、雅聞七里香玫瑰森林。其中，立康健康養生觀光工廠因積極配合政府推動國際觀光政策、促進觀光工廠國際化，今年脫穎而出獲選為114年「國際亮點觀光工廠」，目前全台共有158家觀光工廠，僅14家獲此殊榮。立康不僅是苗栗縣首家榮獲國際亮點觀光工廠的業者，更是傳統產業成功轉型升級的典範，為在地產業注入新活力。