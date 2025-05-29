180公分鋼彈快閃桃園 首日200人清晨排隊朝聖

為歡慶鋼彈模型誕生45周年，台灣萬代南夢宮有限公司旗下的「THE GUNDAM BASE TAIWAN」首度推出全台巡迴快閃店，於5月29日至6月1日在藝文特區的桃知道GELEVEN PLAZA盛大展開，活動首日上午就吸引超過200名粉絲清晨排隊搶購限定商品，其中高達180公分的RX-78-2鋼彈立像更是全台首次亮相，成為鐵粉們爭相合影的焦點。

本次快閃活動為全台首發、北部唯一場次，規畫3大亮點，包括首次在台展出的「大阪萬博限定鋼彈模型」、未上市新品「機動戰士Gundam GQuuuuuuX」商品搶先看，及全場沉浸式主題布置，整個GELEVEN PLAZA都換上鋼彈主題，帶來視覺與收藏雙重饗宴。

其中最受矚目的180公分RX-78-2鋼彈立像，以RG 1／144 Ver.2.0為設計藍本並使用THE GUNDAM BASE專屬配色，霸氣立於入口迎接每一位來朝聖的粉絲。快閃店也同步販售多款TGB限定鋼彈模型，包含HG 1／144 Z鋼彈、RG RX-93ff ν鋼彈、RG 自由鋼彈 Ver.GCP，及MGSD 自由鋼彈等限購品。

有粉絲表示，是為了上海自由RG來的，6點多就到現場排隊了！現場展出品雖然不多，但商品種類超齊全，真的值得。也有粉絲感動說這樣的活動讓鋼彈迷真的超幸福，謝謝官方讓夢想成真。