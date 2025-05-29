快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

聽新聞
0:00 / 0:00

台南捷運綠線地下化恐遇文資、地下水 交通局：盡速釐清疑慮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員沈震東今天在市議會質詢捷運綠線的最新進度，以及藍線動工對交通的衝擊。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員沈震東今天在市議會質詢捷運綠線的最新進度，以及藍線動工對交通的衝擊。記者吳淑玲／翻攝

台南市議員沈震東今天在市議會質詢捷運綠線的最新進度，關注何時送議會、路線爭議點與施工期間對當地交通與停車格的影響；交通局長王銘德則回應，目前已完成市場與民眾說明會，將盡速釐清各界疑慮，盼能在數月內定案，送交市議會審查。

王銘德指出，捷運綠線目前已完成多場說明會，但民眾對地下化過程中可能遇到文資保存、地下水影響等問題，仍有高度關注，特別是在水萍塭段的出土點後續採高架設計，恐因僅20公尺道路寬度造成施工與周邊交通衝擊。沈震東要求市府正面回應民意，並加快進度，以免耽誤整體規劃。

王銘德說，會先將民眾提出的各項疑慮完整整理後，再請顧問公司針對這些問題一一妥善回應，內容包括是否有調整路線的可能性、可能產生的衝擊、是否會增加經費，或是否有其他替代路線的選擇。會在整理完成後，針對意見較多的地區，再次舉辦地方說明會，與民眾充分溝通。至於時程則表示，期望這幾個月內能完成路線定案，再報送議會審查，後續再提報行政院審議。

沈震東說，既然局長已有多次機會與地方民代、里長互動，為何尚未明確提出調整方案。對此，王銘德表示，路線調整涉及工程專業與可行性評估，特別是若不在既定出土點轉為高架，則必須評估延長地下段的可能性與影響，這部分確實需要時間謹慎處理。

沈震東也關切捷運藍線有望在2026年動工，目前平實營區現已車位一位難求，未來若再有大型開發進駐，僅新增約1000格機車位及590席汽車位，恐難應付需求。他質疑沿線是否具備足夠量能，能支撐未來大量人潮與車流。

王銘德表示，所有開發案依法皆須通過都市計畫與交通衝擊評估審查。開發基地的停車需求，原則上須由基地內部自行吸納，該區將為未來藍綠線交會處，應鼓勵大眾運輸使用，避免過度依賴私人運具造成周邊交通壓力。

沈震東指出，其他縣市如台中、高雄、新北與台北，均積極推動捷運聯合開發（聯開），成功帶動沿線經濟。他建議台南市府應主動整合交通局、都發局等單位，結合在地商場、社宅、藝文或育成中心，共同發展站體周邊空間。

王銘德表示，依大眾捷運法相關規定，聯開案除有助捷運財務平衡，也能提升車站與周邊環境整體品質。他指出，設站初期即同步盤點公有地、空地或低量體建物，以利未來聯開規劃，並由顧問公司協助與地主協商。藍線一期設站已納入聯開可行性評估，將持續推動。

車位 捷運 台南

延伸閱讀

鼓勵行動支付繳停車費 高市交通局辦抽獎

桃園捷運綠線成功送電至高架車站 立新里程碑

台南市民營停車場313處 地圖警示39處高費率

地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

相關新聞

立康獲選「國際亮點觀光工廠」 苗栗縣府表揚肯定

苗栗縣頭份市「立康健康養生觀光工廠」在縣府推動產業轉型與輔導下，展現亮眼經營成果，2014年通過觀光工廠評鑑，且連續榮獲...

觀音、大溪醫療量能不足 桃市府擬設聯合門診中心緩解

桃園次醫療區重新畫分，市立醫院選址確定，但民代認為資源仍有城鄉差距，指觀音發展迅速，工廠很多，卻無緊急醫療量能，災害後送...

180公分鋼彈快閃桃園 首日200人清晨排隊朝聖

為歡慶鋼彈模型誕生45周年，台灣萬代南夢宮有限公司旗下的「THE GUNDAM BASE TAIWAN」首度推出全台巡迴...

台南捷運綠線地下化恐遇文資、地下水 交通局：盡速釐清疑慮

台南市議員沈震東今天在市議會質詢捷運綠線的最新進度，關注何時送議會、路線爭議點與施工期間對當地交通與停車格的影響；交通局...

價值逾千萬元祖產無人繼承 新竹市稅務局靠1張稅單尋回後代

新竹市香山區某現值逾千萬的百年祖產塵封近一世紀無人繼承，新竹市稅務局清查無主地價稅單，意外查出該祖厝自1925年未辦繼承...

「寶寶」來了！新竹市府宣布 延攬楊寶楨擔任發言人

綽號「寶寶」的楊寶楨去年二月請辭民眾黨發言人、黨團副主任職務，之後曾擔任「2024基隆政策推廣大使」；新竹市府指出，於今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。