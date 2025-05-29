台南捷運綠線地下化恐遇文資、地下水 交通局：盡速釐清疑慮

台南市議員沈震東今天在市議會質詢捷運綠線的最新進度，關注何時送議會、路線爭議點與施工期間對當地交通與停車格的影響；交通局長王銘德則回應，目前已完成市場與民眾說明會，將盡速釐清各界疑慮，盼能在數月內定案，送交市議會審查。

王銘德指出，捷運綠線目前已完成多場說明會，但民眾對地下化過程中可能遇到文資保存、地下水影響等問題，仍有高度關注，特別是在水萍塭段的出土點後續採高架設計，恐因僅20公尺道路寬度造成施工與周邊交通衝擊。沈震東要求市府正面回應民意，並加快進度，以免耽誤整體規劃。

王銘德說，會先將民眾提出的各項疑慮完整整理後，再請顧問公司針對這些問題一一妥善回應，內容包括是否有調整路線的可能性、可能產生的衝擊、是否會增加經費，或是否有其他替代路線的選擇。會在整理完成後，針對意見較多的地區，再次舉辦地方說明會，與民眾充分溝通。至於時程則表示，期望這幾個月內能完成路線定案，再報送議會審查，後續再提報行政院審議。

沈震東說，既然局長已有多次機會與地方民代、里長互動，為何尚未明確提出調整方案。對此，王銘德表示，路線調整涉及工程專業與可行性評估，特別是若不在既定出土點轉為高架，則必須評估延長地下段的可能性與影響，這部分確實需要時間謹慎處理。

沈震東也關切捷運藍線有望在2026年動工，目前平實營區現已車位一位難求，未來若再有大型開發進駐，僅新增約1000格機車位及590席汽車位，恐難應付需求。他質疑沿線是否具備足夠量能，能支撐未來大量人潮與車流。

王銘德表示，所有開發案依法皆須通過都市計畫與交通衝擊評估審查。開發基地的停車需求，原則上須由基地內部自行吸納，該區將為未來藍綠線交會處，應鼓勵大眾運輸使用，避免過度依賴私人運具造成周邊交通壓力。

沈震東指出，其他縣市如台中、高雄、新北與台北，均積極推動捷運聯合開發（聯開），成功帶動沿線經濟。他建議台南市府應主動整合交通局、都發局等單位，結合在地商場、社宅、藝文或育成中心，共同發展站體周邊空間。

王銘德表示，依大眾捷運法相關規定，聯開案除有助捷運財務平衡，也能提升車站與周邊環境整體品質。他指出，設站初期即同步盤點公有地、空地或低量體建物，以利未來聯開規劃，並由顧問公司協助與地主協商。藍線一期設站已納入聯開可行性評估，將持續推動。