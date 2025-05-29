價值逾千萬元祖產無人繼承 新竹市稅務局靠1張稅單尋回後代

新竹市香山區某現值逾千萬的百年祖產塵封近一世紀無人繼承，新竹市稅務局清查無主地價稅單，意外查出該祖厝自1925年未辦繼承，跨越四代、突破身分錯置等重重關卡後，終於找到5名後代協助繼承，曾孫們也驚呼「祖產傳說是真的」。

新竹市稅務局近日收到一封由5位繼承人聯名的感謝信，對稅務人員鍥而不捨、積極協助找回百年祖產，表達最誠摯的謝意。新竹市稅務局指出，這塊74坪的祖產位於香山區，登記於民國14年，由曾祖父繼承，但後代因不知情，長年未辦理繼承。

稅務局表示，近期清查「5年內欠稅逾5萬元」的地價稅案件，發現該案因身分證號錯誤導致稅單無法送達，經比對地政資料發現土地登記原因為民國78年的「調解共有物分割」，卻因歷年紀錄零碎，追查困難。

稅務局說明，早期土地登記簿及戶籍資料是以人工作業，因音譯、筆誤，抄錄過程中難免發生姓名、身分證統一編號或地址登記錯誤，加上年代久遠，導致追查繼承人過程困難重重。

稅務人員不放棄，逐步向地政、戶政單位調閱日據時期地籍與戶籍資料，發現被繼承人出生於民前26年、於民國33年過世，因當年尚無身分證號，歷經層層比對，終於找出77歲的孫媳、50多歲的曾孫女等5名繼承人。

其中一位曾孫女表示，兒時曾聽長輩提起這塊土地，當時以為只是「老一輩說故事」，幾十年前家人也試圖調查，但始終查無資料，直到最近突然收到稅務局來函，才發現傳說成真。祖產所在地如今仍有一棟紅磚古厝，門匾斑駁，隱約可見「彭城堂」三字，芒草叢中彷彿也藏著一段未完的家族記憶。