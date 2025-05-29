桃園捷運綠線成功送電至高架車站 立新里程碑

桃園市政府捷運工程局今天說，捷運綠線繼去年10月24日完成北主變電站永久供電里程碑後，今天達成送電至高架車站供電機房的里程碑，工程持續順利邁進。

桃園捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，108年起地下車站及隧道陸續開始施工，預計115年完成北段7站通車銜接機捷，目標117年延伸通車至景福宮站（G08）、119年主線全線通車、121年支線通車。

捷工局說，去年達成永久供電的北主變電站就好比心臟，各車站供電機房則像是需要能量的器官，透過可比擬為血管的22kV高壓電纜，今天成功將電力由北主變電站輸送到高架段車站的供電機房（設備配電室FPSS）。

捷工局表示，後續將再透過22kV開關盤、22kV/380V變壓器、低壓配電盤等設備將380V低壓電力分送至站內提供照明、電梯等設備所需電力，並在導電軌施工完成後，藉由整流變壓器、直流開關等設備將750V直流電力送上主線供捷運列車使用。

捷工局指出，捷運綠線機電系統工程已陸續完成北主變電站永久供電里程碑、列車北機廠內靜態測試，目前正在進行測試軌動態測試，在確保列車運行保持最高安全標準後，即將於7月開上主線進行動態測試，屆時將看到捷運綠線列車在高架橋上行駛。