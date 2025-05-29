「寶寶」來了！新竹市府宣布 延攬楊寶楨擔任發言人

綽號「寶寶」的楊寶楨去年二月請辭民眾黨發言人、黨團副主任職務，之後曾擔任「2024基隆政策推廣大使」；新竹市府指出，於今天發布人事命令，宣布延攬楊寶楨擔任市府發言人，6月2日正式上任。代理市長邱臣遠說，楊寶楨除將負責媒體聯繫與對外發言事務外，也將協助市政宣傳等相關業務，持續打造「公開透明、迅速回應」的市府文化。

2022年縣市長大選，新竹市長寶座由高虹安奪下，而當時參選竹市議員的施淑婷、以及高虹安競選期間擔任發言人的徐千晴，則組成發言人雙姝。不過，2023年9月施淑婷轉換跑道擔任市府民政處長，徐千晴則於去年二月離開市府回到民眾黨中央黨部，市府發言人便從缺至今。

楊寶楨畢業於國立政治大學企業管理學系、歐洲語文學系雙學士，曾任Hit FM聯播網「嗆新聞」節目主持人、「今周刊」、非凡新聞台等多家新聞媒體的記者與主持人，亦曾擔任2024基隆政策推廣大使、立法院黨團副主任等職務，長期關注地方治理與民意互動，展現出優異的政策整合與媒體協調能力，未來也將在市府團隊中持續扮演溝通橋梁角色，協助市府就重大政策、公共議題、媒體關注事件等議題對外說明與發聲，強化社會溝通的厚度與溫度。

邱臣遠指出，發言人肩負「說清楚、講明白、即時回應」的責任，楊寶楨發言人具備深厚的公共事務經歷，不僅熟悉政策推廣業務，更有面對媒體與社會大眾的豐富經驗，將成為市府推動市政與民眾溝通的重要戰力。

市府強調，將持續以「專業、效率、透明」為溝通原則，善用多元傳播管道與平台，即時將市政資訊準確傳遞給市民，並持續傾聽來自各界的聲音，讓市政更加貼近民意、貼近生活、貼近市民所需，共同推動竹市成為更宜居永續的安居科技城。