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桃園大秘寶+1？前朝10億蓋屋漏水 張善政：設計有問題

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園KIRI原住民族文創園區斥資10億元打造，去年8月啟用後頻傳漏水，市長張善政今指整棟房子防水設計有問題，補漏需要時間。圖/桃園市原民局提供
桃園KIRI原住民族文創園區斥資10億元打造，去年8月啟用後頻傳漏水，市長張善政今指整棟房子防水設計有問題，補漏需要時間。圖/桃園市原民局提供

桃園前市長鄭文燦任內規畫的KIRI原住民族文創園區，斥資10億元打造，去年8月啟用並委外經營，卻頻傳漏水，修復工程影響承租攤商生意，民代盼市府設法改善及創造人流商機；桃園市長張善政答詢時表示，這個房子設計有問題，抓漏需要時間。

國民黨議員徐其萬指出，KIRI原住民族文創園區由原民會出資2.5億元、市府自籌8.3億元興建，實際經費超過10億元，但啟用不到1年，頻傳漏水，而且不只一處，情況至今未改善，近日連日陰雨，商家仍抱怨連連。

國民黨原民議員簡志偉則說，當初大家是期望文創園區成為桃園城市亮點，但頻傳漏水，攤商生意慘淡。政府講建設花費10億元很輕鬆，對民眾來說是天文數字，這些都是民脂民膏，政府應該把關，而且該思考未來如何活化運用這個場館空間，跨局處合作，發展特色吸引人潮。

「我不是想推責任，說是前任的工程怎麼樣，但這個工程的問題不是只有漏水，而是防水設計從基本上就有問題。」張善政表示，這個房子漏水不是不小心，是設計有問題，「我們找到A點漏水，把A點漏水補起來，水流到B點，B點改善了，又跑到C點」，此情況一直發生，抓漏需要時間。

張善政說，KIRI原住民族文創園區的設計不是說施工不小心漏水，它根本是防水設計有問題。在他任內，為了維護重大公共工程品質，不僅市府內部有內審機制，還有外部委員審查機制。

工務局長汪在宙說，如果經營者或攤商因為改善工程而有生意變差，只要有相關證據，會跟業者討論，再要求當初的營建廠商理賠；副市長王明鉅則說，KIRI文創園區需要一個徹底解決問題的方案，此部分有待府內跨局處討論，至於改善方案所需經費是否能像當初營建廠商求償，需要進一步研究當初合約簽訂內容。

桃園KIRI原住民族文創園區斥資10億元打造，去年8月啟用後頻傳漏水，市長張善政今指整棟房子防水設計有問題，補漏需要時間。圖/桃園市原民局提供
桃園KIRI原住民族文創園區斥資10億元打造，去年8月啟用後頻傳漏水，市長張善政今指整棟房子防水設計有問題，補漏需要時間。圖/桃園市原民局提供

漏水 原住民族

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