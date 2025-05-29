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竹市府與百年中藥行開發端午應景好物 驅蚊包實用吸睛

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府與百年傳統中藥行「鴻安堂」攜手合作，透過傳統產品新包裝，推廣端午好物平安皂、烏衣驅蚊包、抹草包及荔枝蜂蜜等日常生活產品，兼具文化意涵與實用性，成為最應景的佳節小物。圖／新竹市政府提供
新竹市政府與百年傳統中藥行「鴻安堂」攜手合作，透過傳統產品新包裝，推廣端午好物平安皂、烏衣驅蚊包、抹草包及荔枝蜂蜜等日常生活產品，兼具文化意涵與實用性，成為最應景的佳節小物。圖／新竹市政府提供

端午節即將到來，新竹市政府與百年傳統中藥行「鴻安堂」攜手合作，透過傳統產品新包裝，推廣端午好物平安皂、烏衣驅蚊包、抹草包及荔枝蜂蜜等日常生活產品，兼具文化意涵與實用性，成為最應景的佳節小物，也展現地方創生上的具體成果。

新竹市代理市長邱臣遠指出，市府近年積極推動「舊城商圈再造復興計畫」，協助老店進行品牌重塑、數位轉型與設計升級，強化市場競爭力。屹立北門街百餘年的在地品牌鴻安堂，便是市府輔導成果，讓傳統產業與文化創意結合。

新竹市行政處表示，創立於1920年的鴻安堂，現由第四代謝傑然與謝坤育兄弟接手經營。面對現代市場變遷，兩位經營者不斷突破傳統藥行的經營模式，將傳統中藥文化以創新方式呈現，開發多種新型產品，並透過設計與體驗活動，讓傳統中藥文化煥發新生命，吸引更多年輕世代認識草本生活的魅力。

鴻安堂第四代經營者表示，感謝市府提供的平台與輔導資源，讓他們能以現代語言重新詮釋中藥文化，從包裝設計、行銷策略到數位通路的布局，都是轉型的起點。期盼能持續拓展文青消費市場，讓更多年輕人走進中藥行，發現傳統草本文化的獨特價值。

行政處指出，市府在選購貴賓伴手禮時，會優先挑選具有地方特色與文化價值的商品，藉此帶動在地品牌的能見度與銷售。同時，市府也全力支持在地中小企業與傳統產業創新發展，讓在地傳統品牌在時代浪潮中找到新定位，延續文化底蘊並創造新市場價值。

創立於1920年的鴻安堂，現由第四代謝傑然與謝坤育兄弟接手經營。面對現代市場變遷，兩位經營者不斷突破傳統藥行的經營模式，將傳統中藥文化以創新方式呈現，開發多種新型產品。圖／新竹市政府提供
創立於1920年的鴻安堂，現由第四代謝傑然與謝坤育兄弟接手經營。面對現代市場變遷，兩位經營者不斷突破傳統藥行的經營模式，將傳統中藥文化以創新方式呈現，開發多種新型產品。圖／新竹市政府提供
新竹市行政處指出，市府在選購貴賓伴手禮時，會優先挑選具有地方特色與文化價值的商品，藉此帶動在地品牌的能見度與銷售。圖／新竹市政府提供
新竹市行政處指出，市府在選購貴賓伴手禮時，會優先挑選具有地方特色與文化價值的商品，藉此帶動在地品牌的能見度與銷售。圖／新竹市政府提供

新竹 品牌 中藥

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