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竹市生命紀念園區 增設環保焚紙爐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新設環保焚紙爐外觀。圖/新竹市府提供
新設環保焚紙爐外觀。圖/新竹市府提供

為兼顧民俗信仰與環保永續發展，新竹市殯葬管理所於生命紀念園區內增設一座環保焚紙爐，提供民眾集中、安全焚燒金紙的設施，預計今年6月初啟用，民政處提醒民眾，減量焚燒紙錢、庫錢，共同推動低碳殯葬文化，守護城市空氣品質與生態環境。

民政處指出，市府已陸續完成生命紀念園區多項設施升級，包括公廁改善、靈堂遮陽棚與水霧降溫設施增設，以及室內無煙靈位牌區的設立，全力打造溫馨追思環境，讓民眾在哀思親人同時，也能感受貼心與用心的市政服務。

殯葬管理所表示，生命紀念園區原設焚紙爐自2018年起運作，隨使用年限及需求增加，負荷逐漸加重，尤其在喪葬吉日更為明顯。

為延長設備壽命並提升服務品質，新設焚紙爐採用水冷夾套式設計，具備高效控溫及空氣污染防制功能，能完全灰化金紙，減少有害氣體與灰渣排放，落實環保與保障周遭居民健康安全。

殯葬管理所說明，為響應節能減碳與永續發展，未來將適度控管園區內焚燒紙錢數量。如民眾有大量焚燒需求，可透過紙錢專用子車，由環保局協助載運至專用焚化爐焚燒；也可委由殯葬禮儀業者至本所服務中心填寫申請表，經核章後自行運送至環保局進行免費焚燒作業。

焚紙爐試營運轉時，廠商說明爐體設備及運作情形。圖/新竹市府提供
焚紙爐試營運轉時，廠商說明爐體設備及運作情形。圖/新竹市府提供

環保局 殯葬管理

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