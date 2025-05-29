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桃捷綠線加速前進 巧克力站潛盾機向北挺進1130公尺

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市捷運工程局說，這部潛盾機的切刃盤設計，特別針對個別切刃齒的底部結構進行加強，也重新優化刃盤切刃齒的排列方式，提升整體掘進效率與穩定性，此為潛盾機組裝。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局說，這部潛盾機的切刃盤設計，特別針對個別切刃齒的底部結構進行加強，也重新優化刃盤切刃齒的排列方式，提升整體掘進效率與穩定性，此為潛盾機組裝。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運工程局今宣布，捷運綠線GC02標工程有重要進展，又一台潛盾機從「G03巧克力站」正式發進，沿八德區介壽路地底向北掘進1130公尺，朝著「G04大湳站」穩健推進，預計明年4月順利貫通下行線潛盾隧道，工程團隊展現持續精進的技術。

這次發進的潛盾機，是繼先前成功貫通八德區兩條隧道後，汲取寶貴經驗並進行優化設計的最新成果，這部潛盾機的切刃盤設計，特別針對個別切刃齒的底部結構進行加強，也重新優化刃盤切刃齒的排列方式，提升整體掘進效率與穩定性，而這項技術的精進，將有助於潛盾機在地底深處穩定推進，穿越繁忙的介壽路，工程團隊以最高標準的安全施工與精度控管進行能大幅降低對民眾生活的干擾。

局長劉慶豐表示，G04大湳站未來將扮演關鍵角色，成為「三鶯線延伸段」的重要交會點，預計將串聯大桃園與新北市，形成無縫接軌的交通樞紐，民眾屆時可從八德、桃園市區直達三峽、鶯歌地區，大幅縮短通勤時間，有效擴大生活圈。

GC02標工程目前進度穩定推動，而GC02標潛盾隧道全長約10.52公里，包含上下行線共有10條隧道，其中2條隧道已成功貫通，今年將投入全部7台潛盾機全力進行隧道鑽掘工作；預計10條潛盾隧道將於2027年全部貫通，整體捷運綠線以2030年通車為目標，逐步實現民眾期盼已久的捷運願景。

桃園市捷運工程局感謝民眾對施工期間的體諒與配合，而工程的每一步前進，都是邁向生活更便利的腳步，隨著捷運建設的推進，桃園未來的交通網絡將更加完善，提升都市運輸效率，為民眾帶來更便利的生活方式。

潛盾機掘進路線圖／桃園市捷運工程局提供
潛盾機掘進路線圖／桃園市捷運工程局提供
潛盾機從「G03巧克力站」正式發進。圖／桃園市捷運工程局提供
潛盾機從「G03巧克力站」正式發進。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局說，這部潛盾機的切刃盤設計，特別針對個別切刃齒的底部結構進行加強，也重新優化刃盤切刃齒的排列方式，提升整體掘進效率與穩定性，此為潛盾機組裝。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局說，這部潛盾機的切刃盤設計，特別針對個別切刃齒的底部結構進行加強，也重新優化刃盤切刃齒的排列方式，提升整體掘進效率與穩定性，此為潛盾機組裝。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局說，這部潛盾機的切刃盤設計，特別針對個別切刃齒的底部結構進行加強，也重新優化刃盤切刃齒的排列方式，提升整體掘進效率與穩定性，此為切刃盤進行吊裝。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局說，這部潛盾機的切刃盤設計，特別針對個別切刃齒的底部結構進行加強，也重新優化刃盤切刃齒的排列方式，提升整體掘進效率與穩定性，此為切刃盤進行吊裝。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園 捷運

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