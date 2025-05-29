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罹遺傳性血癌遭拋棄沒工作 受惠後回饋社會協助發粽子

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
五月五端午將至，人安基金會中壢平安站，發放200份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供
五月五端午將至，人安基金會中壢平安站，發放200份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供

五月五端午將至，婆婆媽媽們忙著準備包粽，南部粽、北部粽各有擁護者，家戶粽飄香，人安基金會中壢平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放200份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。

中壢平安站今舉辦「寒士慶端午」活動，今年以「千千愛 粽福田」為主題，且有欣興電子股份有限公司，贊助應節禮品，感謝各界伸手扶弱，陪伴寒士走出生命困境。

中壢站50歲周先生，從事冷氣維修，因罹患遺傳性的血癌，失去工作又遭妻子離棄，走完化療流程後成了無家可住的寒士，經社會局社工轉介來到中壢平安站，體況稍穩定，近日主動擔任平安站的義工，回饋社會。

人安基金會中壢平安站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務。人生沉浮，在所難免，邀您伸手濟貧，陪伴寒士，讓失去的人生重新啟航，邀您每月918元，（拉一把），支持平安站寒士常年服務。愛心專線：(03)-452-2113。劃撥帳號：50160881 （戶名：人安基金會，備註：端午）。人安將持續以實際行動幫助寒士、街友重啟生活，盼大眾共同響應，延續在地服務。

五月五端午將至，人安基金會中壢平安站，發放200份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供
五月五端午將至，人安基金會中壢平安站，發放200份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供

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