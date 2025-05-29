罹遺傳性血癌遭拋棄沒工作 受惠後回饋社會協助發粽子

五月五端午將至，婆婆媽媽們忙著準備包粽，南部粽、北部粽各有擁護者，家戶粽飄香，人安基金會中壢平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放200份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。

中壢平安站今舉辦「寒士慶端午」活動，今年以「千千愛 粽福田」為主題，且有欣興電子股份有限公司，贊助應節禮品，感謝各界伸手扶弱，陪伴寒士走出生命困境。

中壢站50歲周先生，從事冷氣維修，因罹患遺傳性的血癌，失去工作又遭妻子離棄，走完化療流程後成了無家可住的寒士，經社會局社工轉介來到中壢平安站，體況稍穩定，近日主動擔任平安站的義工，回饋社會。