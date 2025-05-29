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桃捷綠線再1潛盾機出發 拚116年10條隧道貫通

中央社／ 桃園29日電

桃園捷運綠線目標民國119年主線全線通車，桃園市捷運工程局今天說，再啟動1部潛盾機朝G04大湳站推進，預計明年4月貫通，116年將GC02標10條潛盾隧道全部貫通。

桃園捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有4座地下車站及3座通風豎井，此段隧道全長約10.52公里，包含上下行線共10條隧道，目前已貫通了2條隧道。

桃園市政府捷運工程局向媒體表示，今天再有1部潛盾機出發鑽掘下一條隧道，將從G03巧克力站沿著八德區介壽路地底向北掘進1130公尺，朝G04大湳站推進，預計明年4月貫通下行線潛盾隧道。

捷工局也說，該潛盾機的切刃盤設計，結合了先前貫通八德區2條隧道的經驗，針對個別切刃齒的底部結構進行加強，同時也針對刃盤切刃齒的排列方式重新優化配置；今年會投入全部7台潛盾機進行隧道鑽掘工作，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐指出，G04大湳站未來是「三鶯線延伸段」匯入的重要交會點，將成為大桃園與新北市無縫接軌的交通樞紐，未來市民可望從八德、桃園市區直達三峽、鶯歌地區，大幅縮短通勤時間、擴大生活圈。

桃園 捷運

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