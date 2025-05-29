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注意！西濱後龍北上路段中斷 觀海大橋下周一起連5天施工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
6月2日至6月6日，台61線後龍觀海大橋北上路段因施工封閉，用路人要注意了。圖／公路局提供
6月2日至6月6日，台61線後龍觀海大橋北上路段因施工封閉，用路人要注意了。圖／公路局提供

西濱（台61）後龍北上路段中斷請注意！公路局為辦理台61線後龍觀海大橋隔音牆施工，從下周一起，一連5天封閉北上路段禁止通行，請用路人行經施工區域時遵循交通引導行駛並減速慢行。

公路局苗栗工務段表示，端午連假過後，6月2日至6月6日，每日上午8點至下午5點30分，封閉105K+100後龍觀海大橋北上路段，施工期間為維護用路人安全將禁止車輛由該道路行駛。

封閉期間，欲北上行駛台61線後龍觀海大橋的車輛，可先由後龍出口匝道(105K)離開，經由台6線接台1線再接126縣道回到台61線繼續北上。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。

海大

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