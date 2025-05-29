快訊

從第一掉到第三…盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

聽新聞
0:00 / 0:00

地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線G7站工程發掘出清代及日治時期鐵道遺構，歷經停工、搶救，桃園市文化局今宣布，G07站區的考古遺址完成文資審查。圖／桃園市文化局提供
桃園捷運綠線G7站工程發掘出清代及日治時期鐵道遺構，歷經停工、搶救，桃園市文化局今宣布，G07站區的考古遺址完成文資審查。圖／桃園市文化局提供

桃園捷運綠線通車時間較表定延後3年，其中G7站工程發掘出清代及日治時期鐵道遺構是主要因素。歷經停工、搶救，桃園市文化局今宣布，5月底已完成「考古遺址施工監看」報告書備查，也代表G07站區的考古遺址完成文資審查。

不過，目前通過文資審查程序的部分僅G7站工程，去年7月動土的桃園鐵路地下化台鐵桃園新站工程，去年10月通過發掘計畫、今年2月中才開始進場發掘 ，目前正進行現場發掘作業 ，鐵道局日前表示，會力拚明年7月完成審議，以免影響工期。

新的桃園火車站基地面積4.3公頃，其中含共構的桃捷綠線G07站基地約0.42公頃，綠線G07站範圍由桃園捷運工程局負責，捷運站以外基地則由交通部鐵道局負責，2者均因開發面積地下有鐵路遺構，依法須做文資審查及保存工作。

捷運綠線工程2019年動工前，挖掘團隊即陸續發掘出4000年前的「訊塘埔」文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛遺構等文化遺址。

期間，G07車站工程配合文資法規定停工，歷經2年多的考古調查，在確認G07車站工程範圍內發現的出土遺構皆已完整發掘後，桃園市考古遺址審議會2022年通過捷工局提報的文化資產保存活化計畫，同意在專業考古機構施工監看的前提下復工。

文化局表示，捷工局自2022年7月28日恢復施工後，文化局持續執行監看作業；為釐清監看人員資格，文資局今年2月5日函頒「考古遺址施工監看注意事項」，確定考古遺址施工監看人員資格認定相關規定；文化局5月23日正式函復捷工局備查施工監看成果報告書；目前捷工局持續辦理G07車站區的文化資產活化展示設計。

遺址 考古 桃園

延伸閱讀

合作標工程侵占300萬說對方欠他錢 法官查帳完全相反

花蓮挖出北埔遺址 議員籲遷址縣府變更設計減7成開挖

桃捷綠線潛盾明再加一 拚2027年貫通所有隧道

三峽重大車禍後 彰化縣辦理鹿江中小學通行步道工程

相關新聞

注意！西濱後龍北上路段中斷 觀海大橋下周一起連5天施工

西濱（台61）後龍北上路段中斷請注意！公路局為辦理台61線後龍觀海大橋隔音牆施工，從下周一起，一連5天封閉北上路段禁止通...

端午連假桃園周五六正常收垃圾 環管處：粽葉勿當廚餘

桃園市環保局表示，明天起有端午節3天連假，為方便市民清理垃圾，除了6月1日（周日）循例不收垃圾外，清潔隊明天30日（周五...

地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

桃園捷運綠線通車時間較表定延後3年，其中G7站工程發掘出清代及日治時期鐵道遺構是主要因素。歷經停工、搶救，桃園市文化局今...

AI智慧平台「iSee」助器官捐贈宣導 新竹台大分院推資訊平權

台灣每年有數以萬計的病患等待器官或組織移植，受限於整體捐贈率偏低，許多患者無法及時獲得所需。新竹台大分院長期投入器捐推廣...

桃園4平交道遇事故連動交通打結 民眾怨上班像賭注

桃園市中壢區遠東平交道上月發生死傷事故，造成緊鄰台1線沿線的自立、精忠、興仁平交道也皆受影響，交通大打結，原先內壢火車站...

使照延宕 桃園航空城拆遷戶憂領嘸補償

桃園航空城拆遷安置戶須在明年2月底前完成2樓地板勘驗，才能領到每坪3萬元補助，但有拆遷戶反映安置街廓回填未夯實等，選安置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。