地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

桃園捷運綠線通車時間較表定延後3年，其中G7站工程發掘出清代及日治時期鐵道遺構是主要因素。歷經停工、搶救，桃園市文化局今宣布，5月底已完成「考古遺址施工監看」報告書備查，也代表G07站區的考古遺址完成文資審查。

不過，目前通過文資審查程序的部分僅G7站工程，去年7月動土的桃園鐵路地下化台鐵桃園新站工程，去年10月通過發掘計畫、今年2月中才開始進場發掘 ，目前正進行現場發掘作業 ，鐵道局日前表示，會力拚明年7月完成審議，以免影響工期。

新的桃園火車站基地面積4.3公頃，其中含共構的桃捷綠線G07站基地約0.42公頃，綠線G07站範圍由桃園捷運工程局負責，捷運站以外基地則由交通部鐵道局負責，2者均因開發面積地下有鐵路遺構，依法須做文資審查及保存工作。

捷運綠線工程2019年動工前，挖掘團隊即陸續發掘出4000年前的「訊塘埔」文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛遺構等文化遺址。

期間，G07車站工程配合文資法規定停工，歷經2年多的考古調查，在確認G07車站工程範圍內發現的出土遺構皆已完整發掘後，桃園市考古遺址審議會2022年通過捷工局提報的文化資產保存活化計畫，同意在專業考古機構施工監看的前提下復工。

文化局表示，捷工局自2022年7月28日恢復施工後，文化局持續執行監看作業；為釐清監看人員資格，文資局今年2月5日函頒「考古遺址施工監看注意事項」，確定考古遺址施工監看人員資格認定相關規定；文化局5月23日正式函復捷工局備查施工監看成果報告書；目前捷工局持續辦理G07車站區的文化資產活化展示設計。