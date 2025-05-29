AI智慧平台「iSee」助器官捐贈宣導 新竹台大分院推資訊平權

台灣每年有數以萬計的病患等待器官或組織移植，受限於整體捐贈率偏低，許多患者無法及時獲得所需。新竹台大分院長期投入器捐推廣工作，並關注新住民與弱勢族群的資訊平權需求，運用與台灣微軟攜手建置的「iSee」生成式AI智能衛教平台，將其延伸應用於器官捐贈的宣導與溝通，透過平台即時互動、語音與文字並行、多語言支援等功能，讓器捐相關資訊得以更親民、無障礙的方式，傳達給不同語言背景的民眾。

新竹台大分院指出，iSee平台可支援越南語、印尼語、泰語、英語、日語等多種語言，並具備字體放大與語音播放功能，不僅協助新住民族群跨越語言門檻，也讓高齡者與視障人士能更方便地取得資訊，打造跨文化、全齡友善的醫療環境。

社會工作室主任林世媛指出，在第一線實務中，常看到新住民因語言隔閡，錯失與醫師、家屬深入討論器官捐贈的機會。透過 iSee 平台，新住民們能以熟悉的語言理解器捐內容，進一步與家人溝通、表達意願，這樣的溝通基礎非常重要。

新竹台大分院說，iSee 平台的多元應用，讓器捐推廣工作更貼近民眾生活。無論是新住民、外籍配偶，或是對醫療資訊有疑問的一般民眾，都能透過平台多一個了解器官捐贈的管道。這不僅讓資訊變得更容易取得，也讓每一項生命延續的選擇，都能建立在知情與理解的基礎上。

新竹台大分院說，器官捐贈是一種對生命的延續與尊重，如何讓更多人了解並支持器官捐贈，成為醫療體系必須積極面對的重要課題。在全國器官捐贈宣導月即將展開之際，新竹台大分院期望透過智慧平台的創新應用與人文關懷的結合，讓器捐知識觸及更多族群。