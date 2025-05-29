桃園4平交道遇事故連動交通打結 民眾怨上班像賭注

桃園市中壢區遠東平交道上月發生死傷事故，造成緊鄰台1線沿線的自立、精忠、興仁平交道也皆受影響，交通大打結，原先內壢火車站周邊尖峰時間就車流多易壅塞，民眾卻不知出現事故，因而只能卡在車陣中，抱怨連連。民代表示，平交道都是連動的，若再發生事故建議提前告知民眾改道，並建立橫向聯繫群組。桃園市交通局回應，也會研議在CMS標誌提醒民眾。

由於接獲民眾反映，地方民代昨天下午會同交通局官員在遠東平交道會勘。市議員謝美英表示，台1線上下班時間往來車輛眾多，不過平交道時常會出現無法預料的意外，或是強降雨就會造成交通打結，加上4處平交道會連動受影響，而民眾卡在車陣中，根本無法第一時間了解事故情況，更抱怨警方僅在事故平交道指揮，其他地方看不到人，只能傻等。

「每天會不會遲到都像場賭注」，現場有民眾說，很多交通狀況都無法預料，上下班都是固定路線，一定要行經平交道，平時各條路就壅塞了，偶爾還會遇到平交道有事故，無法動彈讓人相當無奈，交通黑暗期不知道要多久才能結束。

立委魯明哲也認為，內壢火車站後站多為狹窄巷弄，而前站又是台1線，平交道周邊出現任何的事故，都會連動周邊整體交通網絡，造成回堵，久而久之就會引起用路人不滿。加上第一時間事故訊息傳遞速度慢，鄰里長再三求證也不見得有明確的答案，交通混亂問題反覆發生，希望透過會勘成立群組，讓相關單位可以橫向聯繫，若發生事故可即時應變，減少壅塞風險。

謝美英希望市府正視內壢人的心聲，只要一個平交道有狀況，沿線與平交道連動的路口除了等還是等。鐵路地下化工程都還沒有正式啟動，現此時就已如此，未來碰上多年施工期，大家怎麼辦？

謝美英說，經會勘已立即建立等相關單位的連繫平台，若遇事故，各單位可在群組溝通，里長能透過廣播告知，民代也能及時公告相關交通資訊，方便民眾提前改道。