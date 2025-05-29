竹縣電動車激增 民代籲提升防災設備

新竹縣電動車逾5千輛電動車，數量是六都以外最多。縣議員歐陽霆昨質詢，憂心縣內消防隊的防火毯和擋水板等設備不足，並建議停車場增設相關防災系統，縣消防局回應今年將添購相關救災設備，縣長楊文科也說，若財政允許，研議提升公有停車場安全。

歐陽霆說，新竹縣市每1千人就有8輛電動車，密度僅次台北市，電動車火災風險不容忽視。消防隊除了防火毯，也要備有擋水板，利用擋水板形成小型蓄水池，抑制電動車火勢並降溫，也建議縣內停車場增設智慧自動通報系統、多點式熱顯像偵測設備及底盤滅火系統，提升停車場公共安全。

新竹縣消防局長陳中振說，電動車火災須以大量的水進行灌救，並搭配防火毯防止火煙蔓延，目前消防局配置電動車防火毯19張、車底瞄子5具、緊急插頭13組及擋水板3組，今年將再添購電動車防火毯6張及車底瞄子5具，也會補助各分隊辦電動車救災演練。

針對公有停車場是否增設電動車的防災設施與系統，楊文科說，縣內28處公有停車場均設有防火毯，在財政允許之下，將請交旅處研議。

交旅處長陳盈州進一步說明，28處公有停車場建置202座電動車充電樁，契約均規定立體停車場充電樁應附設防火毯；其餘設施或系統涉及管線設計，將請縣府所轄及公所代管的停車場盤點後擬定計畫，逐年更新。