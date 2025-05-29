聽新聞
0:00 / 0:00

使照延宕 航空城拆遷戶憂領嘸補償

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園航空城大園區埔心安置街廓有基地土方疑回填不實，市議員游吾和到場會勘，包商同意改善。圖／游吾和服務處提供
桃園航空城大園區埔心安置街廓有基地土方疑回填不實，市議員游吾和到場會勘，包商同意改善。圖／游吾和服務處提供

桃園航空城拆遷安置戶須在明年2月底前完成2樓地板勘驗，才能領到每坪3萬元補助，但有拆遷戶反映安置街廓回填未夯實等，選安置宅的拆遷戶也擔心使照延宕，8月前無法入住，恐領嘸15%拆遷補償。桃園市政府回應正逐一協調解決，補助期限將提報下周專案小組會議討論。

配地選擇在安置街廓重建家園的的航空城拆遷戶說，先前因5大管線進度落後影響蓋房的進度，已經憂心每坪3萬元「看得到、領不到」，現在也面臨申請貸款困難，還有部分安置街廓地基回填土石鬆軟沒有夯實、水電接管費用高昂等難題，都徒增重建的成本。

市議員游吾和昨到大園區埔心國小後方的安置街廓現勘，他質疑工程單位為了墊高地基，但是回填的土方鬆軟沒有夯實，拆遷戶要蓋自己的房子，還要再花數十萬元挖地基清運土方，不然未來會影響房子結構安全，要求市府協調。

游吾和同時提到，不僅基本設施工程跟不上重建要求，先前還有拆遷戶反映台電和水公司雖然已經在地面下鋪好電線、水管，但要接到用戶端距離遠，拆遷戶又得再花十多萬甚至數十萬元接管。

桃園市航空城工程處回應，埔心國小後方的安置街廓，確實有兩、三戶基地的回填土方含竹子等樹枝，原因是當初整地時，現場留有竹子未清除，已協調包商等拆遷戶蓋房子完成地樑後，再換土方，其餘安置街廓基地並無此狀況。若有重建開挖產生的土方，不須進行檢測作業與負擔費用。

針對水電管線部分，市府說明，已和台電、水公司協調，台電同意拆遷戶蓋房子期間的臨時電拉線由台電負，自來水公司也不會收用戶接管的修復道路費用，水電接管都完成後由市府統一整鋪。

另，選擇安置住宅的拆遷戶，必須在今年8月入住和拆除原住所，才能獲得加碼的15%拆遷補償，但市府取得使用執照期程延宕，市府說會連同安置街廓每坪補助3萬元的期限規定，提報下周行政院航空城專案小組會議討論。

延伸閱讀

【重磅快評】台電火力全開 彭啓明甩鍋「廚房媽媽」？

雲林纜線地下化僅12% 台電月初通知無法配合恐更牛步

獨／台中西屯大雅驚傳停電 台電：初估3百多戶受影響搶修中

【重磅快評】縣市自負發電責任？陳其邁先勸周春米挺公投

相關新聞

使照延宕 航空城拆遷戶憂領嘸補償

桃園航空城拆遷安置戶須在明年2月底前完成2樓地板勘驗，才能領到每坪3萬元補助，但有拆遷戶反映安置街廓回填未夯實等，選安置...

竹縣電動車激增 民代籲提升防災設備

新竹縣電動車逾5千輛電動車，數量是六都以外最多。縣議員歐陽霆昨質詢，憂心縣內消防隊的防火毯和擋水板等設備不足，並建議停車...

廣角鏡／龍來呷西瓜

苗栗縣後龍鎮盛產西瓜，近日進入收成期，鎮公所將於6月7日在後龍鎮公所前廣場辦後龍西瓜節「龍來呷西瓜」活動，昨先到南港里灣...

竹東上坪社區包粽趣 議員鄭朝鐘推動客庄文化傳承

端午節即將到來，新竹縣竹東鎮上坪社區今日熱鬧非凡，舉辦了「粽香傳情 老幼同樂」活動，邀請在地高齡長輩與瑞峰幼兒園的孩童共...

最大創新加速器桃園設台灣據點 6月率團赴美高峰會

桃園市經發局指出，市府引進全球最大創新加速器Plug and Play設立台灣據點，正式啟動「Plug and Play...

桃園推路邊停車線上繳費 特殊折扣直接砍半

桃園市交通局推動智慧化停車格，目標年底達1萬4200格，另為鼓勵民眾多利用行動支付APP繳款，將推最高5折優惠，活動將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。