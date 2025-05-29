使照延宕 航空城拆遷戶憂領嘸補償

桃園航空城拆遷安置戶須在明年2月底前完成2樓地板勘驗，才能領到每坪3萬元補助，但有拆遷戶反映安置街廓回填未夯實等，選安置宅的拆遷戶也擔心使照延宕，8月前無法入住，恐領嘸15%拆遷補償。桃園市政府回應正逐一協調解決，補助期限將提報下周專案小組會議討論。

配地選擇在安置街廓重建家園的的航空城拆遷戶說，先前因5大管線進度落後影響蓋房的進度，已經憂心每坪3萬元「看得到、領不到」，現在也面臨申請貸款困難，還有部分安置街廓地基回填土石鬆軟沒有夯實、水電接管費用高昂等難題，都徒增重建的成本。

市議員游吾和昨到大園區埔心國小後方的安置街廓現勘，他質疑工程單位為了墊高地基，但是回填的土方鬆軟沒有夯實，拆遷戶要蓋自己的房子，還要再花數十萬元挖地基清運土方，不然未來會影響房子結構安全，要求市府協調。

游吾和同時提到，不僅基本設施工程跟不上重建要求，先前還有拆遷戶反映台電和水公司雖然已經在地面下鋪好電線、水管，但要接到用戶端距離遠，拆遷戶又得再花十多萬甚至數十萬元接管。

桃園市航空城工程處回應，埔心國小後方的安置街廓，確實有兩、三戶基地的回填土方含竹子等樹枝，原因是當初整地時，現場留有竹子未清除，已協調包商等拆遷戶蓋房子完成地樑後，再換土方，其餘安置街廓基地並無此狀況。若有重建開挖產生的土方，不須進行檢測作業與負擔費用。

針對水電管線部分，市府說明，已和台電、水公司協調，台電同意拆遷戶蓋房子期間的臨時電拉線由台電負，自來水公司也不會收用戶接管的修復道路費用，水電接管都完成後由市府統一整鋪。

另，選擇安置住宅的拆遷戶，必須在今年8月入住和拆除原住所，才能獲得加碼的15%拆遷補償，但市府取得使用執照期程延宕，市府說會連同安置街廓每坪補助3萬元的期限規定，提報下周行政院航空城專案小組會議討論。