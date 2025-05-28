竹東上坪社區包粽趣 議員鄭朝鐘推動客庄文化傳承

端午節即將到來，新竹縣竹東鎮上坪社區今日熱鬧非凡，舉辦了「粽香傳情 老幼同樂」活動，邀請在地高齡長輩與瑞峰幼兒園的孩童共同參與包粽子的趣味體驗，不僅促進世代交流，也讓傳統客家米食文化得以薪火相傳。

活動由新竹縣全齡文教發展協會與客委會伯公站攜手勞動部多元就業方案共同推動，長輩們一邊指導孩子們捲粽葉、填糯米，一邊分享童年回憶，場面溫馨感人。新竹縣議員鄭朝鐘也到場參與，他表示，推廣在地文化、促進老幼共學，是活躍老化與文化紮根的重要一步，感謝全齡與瑞峰國小的用心付出。

活動現場笑聲不斷，孩童們在長輩的耐心指導下，紛紛嘗試包出自己的第一顆粽子，過程中充滿探索與喜悅。對於孩子們來說，這堂客家米食文化課，不僅讓他們了解端午節的意涵，更藉由實作體驗感受到傳統習俗的魅力。