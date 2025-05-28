最大創新加速器桃園設台灣據點 6月率團赴美高峰會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
全球知名創新平台Plug and Play在桃園成立台灣據點，圖為市長張善政日前參加相關活動合照。圖／桃園市經發局提供
全球知名創新平台Plug and Play在桃園成立台灣據點，圖為市長張善政日前參加相關活動合照。圖／桃園市經發局提供

桃園市經發局指出，市府引進全球最大創新加速器Plug and Play設立台灣據點，正式啟動「Plug and Play Taiwan加速器計畫」，全面導入矽谷原版育成模式，透過國際導師、企業媒合、創投對接與國際展示平台，協助台灣新創團隊商品化技術，邁向全球市場。

經發局表示，首梯次團隊6月將赴美參加國際創新高峰會，即日起辦第2梯次徵選，聚焦AI、物聯網、智慧城市及永續發展等領域，展現桃園加速成為亞太創新核心城市的企圖。

經發局說明Plug and Play是全球規模名列前茅的創新加速器，影響力最深遠，曾成功培育PayPal、Dropbox、LendingClub等知名企業，經發局歷時一年半招商，促成業者在台設點，並將矽谷經驗完整導入台灣創業環境。

Plug and Play Taiwan加速器計畫首梯已有5家台灣新創團隊完成深度輔導，將於6月10日至12日前往美國矽谷，參加「Plug and Play JUNE Summit」國際創新高峰會，與來自全球的新創、企業與投資人交流，爭取國際合作契機。

首梯代表團隊包含宜科循環（AIRECO）以AI優化回收流程、推動循環經濟，摩絡人工智慧（Morale AI）專注開發ESG導向AI解決方案、加速企業永續轉型，以及涵蓋智慧製造、醫療科技與永續材料應用的Moldintel、Tricuss與Ranictek等新創企業。

第2梯次即日起報名至7月7日，徵選對象為具備技術基礎、創新潛力與全球視野的台灣新創團隊，聚焦人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、智慧城市及永續發展等關鍵領域，並結合桃園在製造業、物流、航空與城市治理上的場域優勢，期望打造可實證、可複製的創新應用模式。

經發局長張誠表示，Plug and Play落腳桃園，是桃園與全球創新生態系深度接軌的里程碑，不僅將推動桃園智慧城市建設與低碳產業轉型，更透過開放式創新模式，串聯國際企業、投資人與產業領袖，形塑完整創新資源網絡。張誠也將率市府團隊赴美參加6月高峰會，介紹桃園創新布局與新創成果，積極爭取外資與國際合作。

桃園 團隊 Play

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